Skupina KBC oznámila spojení flotil ČSOB Leasing a Business Lease

Monika Veselíková
Dnes
22. 3. 23 / 1x / smlouva, uzavírání, partneři, podpis Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Koupi 100% podílu ve společnostech Business Lease Česká republika a Business Lease Slovensko dnes oznámila belgická bankopojišťovací skupina KBC, jejíž součástí je skupina ČSOB.

Dokončení transakce musí ještě schválit příslušné antimonopolní úřady, hotovo by mohlo být v prvním čtvrtletí 2026. Hodnota transakce činí 72 mil. EUR. Tato akvizice představuje další důležitý krok v naší strategii posilování již tak silné pozice skupiny KBC v České republice a na Slovensku. Spojením společnosti Business Lease s ČSOB Leasing vytváříme silného hráče v obou zemích – přibližně 15 000 vozidel v operativním leasingu v České republice nás posune mezi TOP 5 hráčů na trhu a zhruba 10 000 vozidel na Slovensku nás zařadí mezi TOP 3 referenční hráče. Tímto propojením budeme schopni nadále zvyšovat naši provozní efektivitu, optimalizovat zákaznickou zkušenost a také efektivně využívat synergie v podobě nových obchodních příležitostí i služeb pro klienty, říká k transakci Johan Thijs, generální ředitel KBC Group.

Business Lease je součástí nizozemské skupiny AutoBinck Group, zabývá se poskytováním operativního leasingu a správy vozových parků především pro malé a střední podniky a velké korporace. Skupina spravuje více než 30 000 vozidel a zaměstnává 244 lidí. Sídlo má v Praze a působí také ve střední a východní Evropě, včetně Bratislavy.

