Měšec.cz  »  Skupina KBC oznámila spojení flotil ČSOB Leasing a Business Lease

Skupina KBC oznámila spojení flotil ČSOB Leasing a Business Lease

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

22. 3. 23 / 1x / smlouva, uzavírání, partneři, podpis Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Koupi 100% podílu ve společnostech Business Lease Česká republika a Business Lease Slovensko dnes oznámila belgická bankopojišťovací skupina KBC, jejíž součástí je skupina ČSOB.

Dokončení transakce musí ještě schválit příslušné antimonopolní úřady, hotovo by mohlo být v prvním čtvrtletí 2026. Hodnota transakce činí 72 mil. EUR. Tato akvizice představuje další důležitý krok v naší strategii posilování již tak silné pozice skupiny KBC v České republice a na Slovensku. Spojením společnosti Business Lease s ČSOB Leasing vytváříme silného hráče v obou zemích – přibližně 15 000 vozidel v operativním leasingu v České republice nás posune mezi TOP 5 hráčů na trhu a zhruba 10 000 vozidel na Slovensku nás zařadí mezi TOP 3 referenční hráče. Tímto propojením budeme schopni nadále zvyšovat naši provozní efektivitu, optimalizovat zákaznickou zkušenost a také efektivně využívat synergie v podobě nových obchodních příležitostí i služeb pro klienty, říká k transakci Johan Thijs, generální ředitel KBC Group.

Business Lease je součástí nizozemské skupiny AutoBinck Group, zabývá se poskytováním operativního leasingu a správy vozových parků především pro malé a střední podniky a velké korporace. Skupina spravuje více než 30 000 vozidel a zaměstnává 244 lidí. Sídlo má v Praze a působí také ve střední a východní Evropě, včetně Bratislavy.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 22. 10. 2025

Dále u nás najdete

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Praha láká hvězdy světové architektury

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).