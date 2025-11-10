Měšec.cz  »  Skupina Direct opět nakupuje. Po zahraniční bance se zase zaměřila na oblast investic

Skupina Direct opět nakupuje. Po zahraniční bance se zase zaměřila na oblast investic

Gabriela Hájková
Dnes
Skupina Direct neztrácí svůj nákupní apetit a znovu se plánuje rozšířit. Společnost Direct Investments, která je součástí skupiny Direct Group, získává investiční společnost Asset Management Investiční společnost. 

Akvizice, která nyní podléhá schválení regulátorem, má skupině postupně umožnit rozšíření portfolia služeb, které nabízí v rámci svého investičního pilíře.  Direct Investments má v plánu do budoucna nabídnout kompletní investiční služby. Konkrétně digitální investování na mezinárodních investičních trzích, fondy kvalifikovaných investorů i individuální správu portfolií.

Jsme přesvědčeni, že i investování může být jednoduché, rychlé, srozumitelné a přátelské. Na základě poptávky klientů budujeme investiční pilíř, který nabídne lidem kompletní služby od digitálního investování až po správu majetku. Akvizice investiční společnosti je pro nás logickým krokem k tomu, abychom rostli zdravě a dlouhodobě, říká k akvizici Pavel Řehák, zakladatel a CEO skupiny Direct Group.

Direct Investments už se přitom loni rozšířila o online platformu Fondee, která nabízí investice do ETF a společnost Direct Wealth Care, která zajišťuje individuální správu majetku a investic. 

Skupina Direct Group navíc letos akvíruje rakouskou banku A1 Bank a loni zase Direct pojišťovna na polském trhu převzala portfolio společnosti Wefox.

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

