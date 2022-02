Skupina ČSOB zvyšuje sazby u některých spořicích produktů. Vždy je to ale s podmínkou

Skupina ČSOB zvyšuje úročení některých spořicích produktů. Vyšší zhodnocení je ale v obou případech podmíněné.

Sazba vzroste u Termínovaného vkladu na jeden rok, který nově nabídne zhodnocení 4,25 % p.a. Dosáhnete na něj ale jen pokud investujete alespoň stejnou částku do vybraných investičních produktů ČSOB (podílové fondy, dluhopisy nebo Maximal Invest). Maximální výše úložky je 500 000 Kč.

Sazba vzroste také u Spoření s bonusem, který je podmíněný využitím mobilní aplikace ČSOB Smart. Nově nabídne u vkladů do 1 mil. Kč úrokovou míru 2,25 % p.a. pro stávající i nové klienty. Pro splnění podmínky využití aplikace stačí, aby se do ní klient přihlásil aspoň jednou v předchozích třech měsících. Klienti, kteří aplikaci nevyužívají, nově získávají sazbu 1,5 % ročně. V obou případech sazby platí pro vklady do 1 mil. Kč.

U produktu Duo Profit, který kombinuje spoření s investováním do podílového fondu nabízí ČSOB nyní na spořicí části garantovaný výnos 3,5 % p.a.