Skupina ČSOB o desetinu navýšila čistý zisk

Čistý zisk skupiny ČSOB za tři čtvrtletí roku 2025 činil 14,9 mld. Kč. V meziročním srovnání jde o 10% nárůst.
Podle generálního ředitele ČSOB Aleše Blažka pomohla příznivá ekonomická situace zvýšené aktivitě klientů v oblasti úvěrů i investic. Nejrychleji rostly půjčky na bydlení, kde objem dosáhl 575 mld. Kč, tedy o 8 % více než loni. Stejným tempem se zvýšil i celkový úvěrový objem, který činí 1042 mld. Kč.
Vklady klientů stouply na 1311 mld. Kč, což představuje růst o 3 %. Objem aktiv pod správou se zvýšil o 10 % na 445 mld. Kč, majetek v podílových fondech pak o 14 % na 307 mld. Kč. Provozní výnosy vzrostly o 9 % na 35,8 mld. Kč, zatímco provozní náklady bez bankovních daní se zvýšily jen o 4 %.
Bankovní skupina ČSOB hlásí také zlepšení kvality úvěrového portfolia – podíl nevýkonných úvěrů klesl na 1,29 %. Kapitálová pozice zůstává silná, Tier 1 kapitálový poměr dosahuje 19,6 %. Počet aktivních klientů banky celkově vzrostl o 77 tisíc .
V oblasti hypoték sjednali klienti ve třetím čtvrtletí úvěry za 26,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 53 %. Úvěry ze stavebního spoření vzrostly o 79 % na 5,4 mld. Kč.