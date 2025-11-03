Měšec.cz  »  Skupina ČSOB a Patria Finance mění hlavního ekonoma

Skupina ČSOB a Patria Finance mění hlavního ekonoma

Monika Veselíková
Dnes
ČSOB Autor: Depositphotos
ČSOB

Skupina ČSOB dnes oznámila několik personálních změn.

První z nich je nové jméno na pozici hlavního ekonoma celé skupiny – Martina Kupku od 1. listopadu střídá Jan Bureš. Absolvent pražské VŠE působí v ČSOB od roku 2005, kdy se stal seniorním ekonomem ČSOB a KBC. Před nástupem do bankovního sektoru pracoval jako analytik Českého statistického úřadu a vedoucí výzkumu v Institutu pro evropskou politiku Europeum.

Od roku 2007 působil jako hlavní ekonom Poštovní spořitelny a v roce 2016 přešel na pozici hlavního ekonoma Patria Finance. Je spoluautorem publikace Náklady a přínosy přijetí eura. V roce 2020 byl během pandemie členem Ekonomického poradního týmu při krizovém štábu vlády ČR. V roce 2024 ho vláda jmenovala členem Výboru pro rozpočtové prognózy na jeho první funkční období.

Fotografie muže v v modrém obleku, který stojí opřený o skleněnou stěnu, ve které se odráží jeho obličej.

Hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš.

Autor: Československá obchodní banka, a.s.

V současném turbulentním světě není jednoduché rozhodovat se a přijímat zodpovědnost. Vidíme u našich klientů rostoucí poptávku po kvalitních analýzách, které zasazují často nepřehledné globální dění do kontextu a pomáhají činit náročná rozhodnutí – ať už jde o strategii, finanční plánování nebo řízení rizik. Naším úkolem bude udržovat prvotřídní kvalitu našich analýz a komunikovat hlavní závěry jednoduše a efektivně tak, aby měly na rozhodování klientů reálný dopad. Klíčová pro náš úspěch bude kvalita spolupráce napříč celou skupinou KBC, říká k uvedení do nové funkce Bureš.

Dosavadní hlavní ekonom Martin Kupka ve skupině ČSOB zůstává, nově se ale bude zaměřovat na strategický výzkum a analýzy pro oblast střední a východní Evropy jak pro skupinu ČSOB, tak pro potřeby skupiny KBC.

Na uvolněnou pozici hlavního ekonoma společnosti Patria Finance pak míří Dominik Rusinko. Rusinko přišel do skupiny ČSOB v roce 2017, kdy se stal makroekonomickým analytikem. Od října 2020 byl dva roky ekonomem KBC Bank & Verzekering v Bruselu. Poté se vrátil do ČSOB. Rusinko zároveň zůstává součástí týmu ekonomických expertů skupiny ČSOB, kde dosud působil.

Muž v modrém obleku, kulatých brýlích, se zkříženýma rukama.

Hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

Autor: Československá obchodní banka, a.s.
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

