Skupina ČSOB a Patria Finance mění hlavního ekonoma

Skupina ČSOB dnes oznámila několik personálních změn.
První z nich je nové jméno na pozici hlavního ekonoma celé skupiny – Martina Kupku od 1. listopadu střídá Jan Bureš. Absolvent pražské VŠE působí v ČSOB od roku 2005, kdy se stal seniorním ekonomem ČSOB a KBC. Před nástupem do bankovního sektoru pracoval jako analytik Českého statistického úřadu a vedoucí výzkumu v Institutu pro evropskou politiku Europeum.
Od roku 2007 působil jako hlavní ekonom Poštovní spořitelny a v roce 2016 přešel na pozici hlavního ekonoma Patria Finance. Je spoluautorem publikace Náklady a přínosy přijetí eura. V roce 2020 byl během pandemie členem Ekonomického poradního týmu při krizovém štábu vlády ČR. V roce 2024 ho vláda jmenovala členem Výboru pro rozpočtové prognózy na jeho první funkční období.
V současném turbulentním světě není jednoduché rozhodovat se a přijímat zodpovědnost. Vidíme u našich klientů rostoucí poptávku po kvalitních analýzách, které zasazují často nepřehledné globální dění do kontextu a pomáhají činit náročná rozhodnutí – ať už jde o strategii, finanční plánování nebo řízení rizik. Naším úkolem bude udržovat prvotřídní kvalitu našich analýz a komunikovat hlavní závěry jednoduše a efektivně tak, aby měly na rozhodování klientů reálný dopad. Klíčová pro náš úspěch bude kvalita spolupráce napříč celou skupinou KBC, říká k uvedení do nové funkce Bureš.
Dosavadní hlavní ekonom Martin Kupka ve skupině ČSOB zůstává, nově se ale bude zaměřovat na strategický výzkum a analýzy pro oblast střední a východní Evropy jak pro skupinu ČSOB, tak pro potřeby skupiny KBC.
Na uvolněnou pozici hlavního ekonoma společnosti Patria Finance pak míří Dominik Rusinko. Rusinko přišel do skupiny ČSOB v roce 2017, kdy se stal makroekonomickým analytikem. Od října 2020 byl dva roky ekonomem KBC Bank & Verzekering v Bruselu. Poté se vrátil do ČSOB. Rusinko zároveň zůstává součástí týmu ekonomických expertů skupiny ČSOB, kde dosud působil.