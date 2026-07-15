Školkovné i sleva na studenta prošly Sněmovnou. Kdy se daňové slevy vrátí?

Poslanci dnes ve 3. čtením schválili návrh zákona o evidenci tržeb, který vedle EET vrací do hry také dvě daňové slevy – školkovné a slevu na studenta. Obě v roce 2023 škrtl konsolidační balíček.
Obě slevy se mají podle dnes schváleného návrhu vrátit od roku 2027, z daní si je tedy půjde odečíst až při podání přiznání v roce 2028.
Pro výdaje za školku bude i nadále platný limit odpovídající minimální mzdě pro daný rok. Pokud by šlo slevu uplatnit už letos, činil by strop 22 400 Kč za rok.
Beze změn zůstane i sleva na studenta – od roku 2028 (při podání přiznání za rok 2027) si každý, kdo má příjmy podléhající dani z příjmu, soustavně se připravuje na budoucí povolání a je mu maximálně 26 let (nebo 28 let v případě prezenčního doktorského programu) odečte z daní částku až 4020 Kč.
Návrat těchto slev chce Ministerstvo financí hradit právě z peněz, které veřejným rozpočtům přinese znovuzavedení elektronické evidence tržeb. Podle odhadu resortu má jít o přibližně 14,4 mld. Kč ročně.
Součástí schváleného návrhu je také úprava zaměstnaneckých volnočasových i zdravotních benefitů nebo osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů do výše 7 % tržeb. Návrh zákona nyní míří do Senátu a potom ho ještě musí podepsat prezident.
Dnešní hlasování představuje významný krok k návratu férových pravidel do českého podnikatelského prostředí. EET 2.0 není návratem ke starému systému, ale jeho moderní, jednodušší a technologicky pokročilejší verzí, která odpovídá dnešní době i současným způsobům placení, uvedla po hlasování ministryně financí Alena Schillerová.