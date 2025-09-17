Měšec.cz  »  Skladník, nebo vývojář. Koho letos výplatní páska potěšila víc? Přehled mezd podle profesí

Skladník, nebo vývojář. Koho letos výplatní páska potěšila víc? Přehled mezd podle profesí

Monika Veselíková
Včera
mzda, zaměstnanci Autor: Depositphotos

Podívejte se, kolik berou lidé na vybraných pozicích. Mzdový průzkum personální agentury Grafton Recruitment zmapoval úroveň mezd na určitých pracovních pozicích v 9 sektorech napříč ČR.

Podle průzkumu rostou tuzemské mzdy v průměru o 4,25 % a i přes nejistotu v globální ekonomice zůstává český trh práce vysoce konkurenční. Nezaměstnanost se drží kolem 4,5 % a firmy stále obtížně hledají zaměstnance. 

Největší potíž s náborem nových lidí mají výrobní podniky, logistika i sektor služeb. Tento trend často souvisí s náročnějšími směnnými provozy, ale i nižší mzdou a menší mírou flexibility. Proto zde také dochází k častému střídání zaměstnanců, ti mnohdy neváhají změnit práci i kvůli drobnému navýšení mzdy nebo výhodnějším benefitům. 

Zaměstnavatelé přitom podle Martina Malo, ředitele agentury Grafton Recruitment, nedokáží na odchody svých lidí účinně reagovat. Přibližně dvě třetiny firem by se snažily pracovníky udržet zvýšením mzdy o 5 až 10 %, takový krok by ale reálně přesvědčil k setrvání jen asi pětinu těch, kteří už zvažují odchod. Některé firmy navýšení mzdy jako nástroj na udržení zaměstnanců odmítají úplně, většinou z důvodu, že by individuální navýšení mzdy spustilo řetězovou reakci i mezi ostatními zaměstnanci, vysvětluje. 

Firmy by si podle něj měly uvědomit, že nábor a zaučení nových lidí s sebou nese výrazně vyšší investice, než navýšení mzdy kvalitních lidí na odchodu.

 Z regionálního pohledu je největší zájem o nové zaměstnance v Praze a Středočeském kraji, kde na trhu práce panuje vysoká konkurence a firmy často musí přistupovat k individuálnímu vyjednávání. V chudších krajích jako je Karlovarský, Ústecký nebo Moravskoslezský kraj se firmy zase potýkají s nedostatkem odborníků, často způsobeným odlivem pracovních sil mimo region.

Co se týče růstu mezd, nejvíce – o 6 až 10 % – si letos polepšili lidé v logistice a nákupu. Právě tento sektor obecně patří k nejvytíženějším Největší poptávka je zde po řidičích kamionů, skladnících a operátorech vysokozdvižných vozíků. V administrativě zase chybí zkušení nákupčí nebo disponenti se znalostí dat a jazyků, u běžných kancelářských pozic je nabídka kandidátů vyšší.

Druhý největší mzdový nárůst průzkum zaznamenal v sektoru farmacie a zdravotnictví – mzdy zde meziročně rostly o 5,3 %. Naopak nejnižší tempo růstu hlásí HR a administrativa (3,2 %) stejně jako informační technologie, kde mzdy narazily na svůj strop.

Přehled růstu mezd vybraných profesí si můžete projít v galerii.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

