Skip Pay míří do Maďarska. Nabídne nákup na třetiny

Fintech Skip Pay ze skupiny ČSOB pokračuje v expanzi po střední Evropě. Po loňském vstupu na Slovensko spouští službu Nákup na Třetinu také v Maďarsku.
Maďarští zákazníci si nově budou moci přes Skip Pay rozložit platbu za nákup do tří bezúročných splátek až do 1,5 milionu forintů, tedy zhruba 100 000 Kč.
Fintech předpokládá, že by v Maďarsku mohl oslovit až 19 000 aktivních e-shopů. Podle dat PwC provedli maďarští zákazníci v roce 2024 zhruba 114 milionů objednávek a obrat tamní e-commerce meziročně vzrostl o 15 %. V Česku za stejné období růst dosáhl 5 %.
Maďarský e-commerce trh je silně přeshraniční — v roce 2024 tvořily objednávky maďarských zákazníků ze zahraničních e-shopů a marketplace platforem asi 17 % trhu. Tento importní online prodej zároveň meziročně vzrostl téměř o 35 % a stal se hlavním tahounem růstu celého sektoru. Pro české obchodníky je Maďarsko atraktivní – jde o další logický krok, kam rozšířit naše služby po Slovensku. Proto obchodníkům nabízíme způsob, jak si tento krok usnadnit, říká Richard Kotrlík, CEO Skip Pay.
Podle Skip Pay je pro maďarský trh podobně jako v Česku typická silná nedůvěra k platbě předem. Šest z deseti objednávek je tam placeno až při doručení. Nákup na Třetinu má být alternativou k dobírce a zároveň nástrojem, který může obchodníkům usnadnit vstup na nový trh. Mezi prvními službu nabídnou například Invia nebo Travelking. Na spuštění služby v Maďarsku pracoval fintech téměř rok.
Pro uživatele v Česku Skip Pay nabízí také možnost odložených plateb, rozesplátkování vyúčtování či klasickou půjčku. Pokud jsou pro vás odložené platby či nákup na třetinu novinkou, pomůže náš přehled: