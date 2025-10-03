Měšec.cz  »  Skip Pay rozšiřuje nabídku služeb. Nově poskytne půjčku přímo na účet

Skip Pay rozšiřuje nabídku služeb. Nově poskytne půjčku přímo na účet

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Skip Pay Autor: Skip Pay s.r.o.

K odloženým platbám, nákupům na třetinu či rozesplátkování vyúčtování fintech ze skupiny ČSOB nově přidává i Skip Pay půjčku.

Úvěr je dostupný jak pro stávající klienty, kteří již mají u společnosti nějakou historii, tak pro nově příchozí registrované uživatele. Vedle klasických odložených plateb nebo možnosti rozložit si útratu na 3 bezúročné splátky Skip Pay uživatelům, kteří projdou registrací a tedy i ověřením příjmů a výdajů, nabízí i řadu dalších úvěrových služeb. Jejich rozsah se liší podle zvoleného balíčku.

Skip Pay půjčku lze čerpat už od balíčku MINI, není potřeba zřizovat Skip Pay platební kartu, jako tomu bylo u rozesplátkování vyúčtování.

Fintech Skip Pay začal nabízet možnost si dlužné vyúčtování rozložit na splátky Přečtěte si také:

Fintech Skip Pay začal nabízet možnost si dlužné vyúčtování rozložit na splátky

Podrobnosti ohledně jednotlivých služeb a druzích uživatelských účtů najdete v článku: Odložené platby pro pokročilé: Srovnání služeb Twisto a Skip Pay

Díky kombinaci stávajících odložených plateb a nově zaváděné půjčky se otevírá prostor pro flexibilnější správu osobních financí – klient si v případě potřeby může například rozesplátkovat vyúčtování z balíčku MAXI a následně čerpat další prostředky formou půjčky, nebo zkrátka čerpat půjčku bez rozesplátkování, jen na základě balíčku MINI, říká Tomáš Krásný, šéf marketingu Skip Pay. 

Prostřednictvím Skip Pay půjčky lze načerpat maximálně 100 tis. Kč s rozložením na 4 až 37 splátek. Konkrétní úvěrový rámec se ale vždy odvíjí od skóringu uživatele – tedy od posouzení jeho příjmů, výdajů a celkové úvěruschopnosti. Klientovi vždy poskytneme přesně takový úvěrový limit, který je pro klienta bezpečný a v souladu s jeho finančním zdravím. Výhledově může nabídnout i refinancování úvěrů od jiných nebankovních společností, dodává Krásný.

Pokud s odloženými platbami teprve začínáte, projděte si náš článek: Odložené platby pro začátečníky. Přehled i rady, jak se vyznat v nabídce

Obdobnou službu před časem představila také konkurenční společnost Twisto: Twisto umožní poslat si peníze na vlastní účet a platby rozloží už od tisícovky

I odložená platba je forma úvěru

Pokud se rozhodnete odložené platby a s nimi spojené služby využít, mějte na paměti, že jde stále o formu spotřebitelského úvěru. Proto je vhodné využívat je s rozmyslem a jen v takovém objemu, který zvládnete následující měsíc bez problému pokrýt.

Podle Člověka v tísni, respektive jeho Indexu odpovědného úvěrování, se Skip Pay nicméně řadí k odpovědným půjčkovým společnostem. V letošním žebříčku fintech obsadil 11. místo: Měsíční úvěr na 20 tisíc můžete přeplatit o pár stokorun, ale i 8 tisíc. Srovnání ukazuje, kde si nepůjčovat

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 3. 10. 2025

Dále u nás najdete

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).