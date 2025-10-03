Skip Pay rozšiřuje nabídku služeb. Nově poskytne půjčku přímo na účet

K odloženým platbám, nákupům na třetinu či rozesplátkování vyúčtování fintech ze skupiny ČSOB nově přidává i Skip Pay půjčku.
Úvěr je dostupný jak pro stávající klienty, kteří již mají u společnosti nějakou historii, tak pro nově příchozí registrované uživatele. Vedle klasických odložených plateb nebo možnosti rozložit si útratu na 3 bezúročné splátky Skip Pay uživatelům, kteří projdou registrací a tedy i ověřením příjmů a výdajů, nabízí i řadu dalších úvěrových služeb. Jejich rozsah se liší podle zvoleného balíčku.
Skip Pay půjčku lze čerpat už od balíčku MINI, není potřeba zřizovat Skip Pay platební kartu, jako tomu bylo u rozesplátkování vyúčtování.
Podrobnosti ohledně jednotlivých služeb a druzích uživatelských účtů najdete v článku: Odložené platby pro pokročilé: Srovnání služeb Twisto a Skip Pay
Díky kombinaci stávajících odložených plateb a nově zaváděné půjčky se otevírá prostor pro flexibilnější správu osobních financí – klient si v případě potřeby může například rozesplátkovat vyúčtování z balíčku MAXI a následně čerpat další prostředky formou půjčky, nebo zkrátka čerpat půjčku bez rozesplátkování, jen na základě balíčku MINI, říká Tomáš Krásný, šéf marketingu Skip Pay.
Prostřednictvím Skip Pay půjčky lze načerpat maximálně 100 tis. Kč s rozložením na 4 až 37 splátek. Konkrétní úvěrový rámec se ale vždy odvíjí od skóringu uživatele – tedy od posouzení jeho příjmů, výdajů a celkové úvěruschopnosti.
Klientovi vždy poskytneme přesně takový úvěrový limit, který je pro klienta bezpečný a v souladu s jeho finančním zdravím. Výhledově může nabídnout i refinancování úvěrů od jiných nebankovních společností, dodává Krásný.
Pokud s odloženými platbami teprve začínáte, projděte si náš článek: Odložené platby pro začátečníky. Přehled i rady, jak se vyznat v nabídce
Obdobnou službu před časem představila také konkurenční společnost Twisto: Twisto umožní poslat si peníze na vlastní účet a platby rozloží už od tisícovky
I odložená platba je forma úvěru
Pokud se rozhodnete odložené platby a s nimi spojené služby využít, mějte na paměti, že jde stále o formu spotřebitelského úvěru. Proto je vhodné využívat je s rozmyslem a jen v takovém objemu, který zvládnete následující měsíc bez problému pokrýt.
Podle Člověka v tísni, respektive jeho Indexu odpovědného úvěrování, se Skip Pay nicméně řadí k odpovědným půjčkovým společnostem. V letošním žebříčku fintech obsadil 11. místo: Měsíční úvěr na 20 tisíc můžete přeplatit o pár stokorun, ale i 8 tisíc. Srovnání ukazuje, kde si nepůjčovat