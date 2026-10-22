Sex za peníze? Finanční úřad chce svůj díl a Ústavní soud mu dal po letech sporu za pravdu

Příjmy z dobrovolné prostituce podléhají dani z příjmů, stejně jako jiné formy samostatně výdělečné činnosti. Rozhodl o tom Ústavní soud, který tím potvrdil usnesení Nejvyššího správního soudu. O rozsudku, kterým končí mnohaletý soudní spor, informovala ČTK.
O případu jsme vás podrobně informovali také na Měšci. K soudu se dostal spor ženy s příjmy z prostituce, která si stěžovala na vyměření daně z této činnosti finančním úřadem. Jedním z argumentů, které měly poukázat na neoprávněnost platebních výměrů od správce daně, byl i názor, že prostituce není zdanitelným příjmem.
Podle zákona o daních z příjmů mají fyzické osoby danit všechny příjmy s výjimkou těch, které nejsou předmětem daně, resp. těch, které jsou od daně osvobozeny. Příjmy z výkonu dobrovolné prostituce v tomto výčtu zařazeny nejsou.
Celý spor nakonec doputoval před Nejvyšší správní soud, podle kterého se mají danit veškeré příjmy, nejsou-li zákonem vyloučeny z předmětu daně nebo od daně osvobozeny (spis. zn. 22 Afs 24/2025) a příjmy z prostituce zákon explicitně ze zdanění nevylučuje ani neosvobozuje.
Zdanění prostituce přitom nebrání ani mezinárodní Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob, která vstoupila v platnost dne 25. 7. 1951 (Newyorská úmluva). Právě s odkazem na ni v minulosti bez úspěchu končily různé iniciativy a návrhy zákonů s cílem prostituci regulovat (vč. např. povinných zdravotnických prohlídek).
Prostituce taky práce. Budou se příjmy z prostituce danit stejně jako výdělky ze zaměstnání nebo podnikání?
Daňové právo je založeno na principu ekonomické podstaty. Zdaňuje se reálný ekonomický výnos a přírůstek na majetku, nikoliv právní či morální čistota titulu, na jehož základě byl získán. Zdanění není morální schválení ani státní akreditace dané činnosti, vysvětlil v usnesení Jiří Pribáň, předseda II. senátu Ústavního soudu a zároveň reagoval na námitku stěžovatelky, že stát se zdaňováním prostituce stane kuplířem. Poukázal na to, že samotné dobrovolné poskytování sexuálních služeb za úplatu není v ČR trestným činem, tím je právě jen kuplířství podle § 189 trestného zákoníku (tj. svádění, přijímání nebo kořistění z prostituce):
Stát zdaněním nesleduje záměr obohacovat se na cizí práci, cílem státu je pouze spravedlivé rozdělení daňového břemene a regulace trhu. Ústavní soud se navíc domnívá, že situace, kdy jsou příjmy z dobrovolného podnikání v sex byznysu považovány za legitimní, a tudíž podrobeny zdanění, z dlouhodobého hlediska jedině posiluje (a odnímá stigma) společenské postavení těchto osob.