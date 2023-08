Senát schválil způsob navyšování důchodů a podmínky pro předčasný důchod. Zbývá podpis prezidenta

Senát schválil 23. srpna 2023 nový způsob navyšování důchodů a také nové podmínky odchodu do předčasného důchodu. Nyní ho už jen podepíše prezident, což se očekává velmi brzy. Zákon má začít platit od 1. září 2023 a má-li se tak stát, musí být vyhlášen ve Sbírce zákonů ještě nyní v srpnu.





Důchody budou i nadále pravidelně každoročně zvyšovány tak, aby byli senioři stále ochráněni před vlivem inflace. Hlavní změna spočívá v novém způsobu valorizace důchodů, který má být spravedlivější a zajistí udržitelnost důchodového systému i pro nadcházející generace





„Důchody jsou v současnosti ve srovnání s průměrnou mzdou na nejvyšší úrovni v historii. Po červnovém zvýšení dosáhl průměrný starobní důchod 20 200 korun měsíčně, a předpokládá se, že v lednu to bude dokonce 20 700 korun. Nový systém směřuje i k zabránění prohlubování rozdílů mezi důchodci s různými příjmy,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodává, že z aktuálních dat vyplývá vyšší růst důchodů, než roste cenový index. To znamená, že se v posledních 2 letech zvýšily penze více, než jenom o inflaci. Zvýšení je tedy obecně vyšší než za minulé vlády, říká ministr Jurečka.

Graf porovnání růstu cen a důchodů 2014 – 2026 Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Návrh zákona také zavádí dočasný přídavek k důchodu pro případ, že by opět došlo k mimořádné situaci, jakou zažíváme v posledním roce, tedy prudký růst inflace nebo neúnosně vysoké ceny energií.

Důchody budou i nadále pravidelně navyšovány, a to vždy na začátku ledna. Každé zvýšení bude kompenzovat inflaci a také třetinu růstu reálných mezd, stejně jako tomu bylo až do roku 2017.

Návrh také upravuje možnost odchodu do předčasného důchodu už pouze maximálně tři roky před dosažením důchodového věku. V prvních dvou letech před důchodovým věkem se bude výše důchodu krátit procentní výměrou na 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní, které budou chybět do dosažení důchodového věku. Abyste mohli získat předčasný důchod, budete muset být důchodově pojištění minimálně 40 let.

Procentní výměry předčasných starobních důchodů se poprvé zvýší až od ledna kalendářního roku, který následuje po roce dosažení důchodového věku.