Sem pro benzín a naftu nejezděte: Seznam čerpacích stanic, které dostaly pokutu za nekvalitní paliva

Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila další čerpací stanice, které od ní dostaly pokutu za nekvalitní palivo. Projekt Kverulant z informací ČOI pravidelně sestavuje mapu, na které jsou benzínky, jejichž pokuty nabyly právní moci. Naposledy Kverulant mapu aktualizoval 31. března 2025.
Uveřejnit lze jen ty pokuty, které jsou již v právní moci.
Od provedení kontroly do nabytí právní moci to někdy trvá dlouho. Stává se, že provozovatel se proti rozhodnutí ČOI schválně odvolává jen proto, aby se na Kverulantův seznam dostal co nejpozději a pak poukazuje na to, že pokutu dostal už před dávnou dobou. Právě proto na seznamu najdete i pokuty, které byly uloženy za starší prohřešky, vysvětlil Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel projektu Kverulant.org s tím, že seznam čerpacích stanic byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a se serverem D-FENS.
Seznam čerpacích stanic (seznam je řazen od nejnovějších pokut)
Ostrava: Čerpací stanice: ČS PHM, Těšínská 2023/177, 710 00
Provozovatel: EUROBIT
Sankce: 80 000 Kč
Datum kontroly: 13. 1. 2025
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P. M.“, kdy zjištěná hodnota činila 50 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 3 °C.
Kraslice Hraničná: Čerpací stanice: ČS FREE ONE SHOP, Hraničná 5, 35801
Provozovatel: F1 PETROL a.s.
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 13. 11. 2024
Nekvalitní palivo: Benzín BA 95 – Natural 95 s označením E5 nevyhověl v ukazatelích jakosti:
- „ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 7,47 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 2,26 % V/V.
- „celkový obsah kyslíku“, kdy zjištěná hodnota činila 3,25 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,44 % m/m.
Košťálov: Čerpací stanice: ČS AD MACH, Košťálov 330, 51202
Provozovatel: AD MACH s.r.o.
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 17. 7. 2024
Nekvalitní palivo: Benzín BA 95 – Natural 95 s označením E5 nevyhověl v ukazatelích jakosti:
- „ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 7,39 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 2,18 % V/V.
- „celkový obsah kyslíku“, kdy zjištěná hodnota činila 3,48 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,67 % m/m.
Lysá nad Labem: Čerpací stanice: ČS PHM PRIM, Jedličkova, 289 22
Provozovatel: HUNSGAS s.r.o.,
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 10. 4. 2024
Nekvalitní palivo: Pohonná hmota LPG nevyhověla v ukazateli jakosti „Síra“, kdy zjištěná hodnota činila 32,5 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 31,1 mg/kg, tj. rozdíl 1,4 mg/kg.
Svitavy – Lány: Čerpací stanice: Čerpací stanice T a M, U Tří mostů 844/2, 568 02
Provozovatel: UNION ROAD s.r.o.
Sankce: 170 000 Kč
Datum kontroly: 9. 4. 2024
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí P. M.“, kdy jištěná hodnota činila 29,5 °C, přičemž minimální hodnota je podle ČSN 53 °C, tj. rozdíl 23,5 °C.
Praha 5 – Stodůlky: Čerpací stanice: Čerpací stanice Hájčí 2648/12, Stodůlky, 155 00
Provozovatel: PRAGITRANS s.r.o.
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 8. 4. 2024
Nekvalitní palivo a další přestupky: Benzín Natural 95 nevyhověl hned ve dvou ukazatelích jakosti.
- „Obsah ethanolu“, kde byla zjištěna hodnota 8,72 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 3,51 % V/V.
- „Celkový obsah kyslíku“, kde byla zjištěna hodnota 3,34 % m/m, přičemž maximální hodnota podle ČSN je 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,53 % m/m.
Dále pak provozovatel ČS nezajistil grafické označení štítkem na pistolích výdejního stojanu za účelem rozlišení základních typů paliv.
Litovel: Čerpací stanice: Čerpací stanice Litovel, Uničovská 20, 784 01
Provozovatel: SILMET Plus, s.r.o.
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 10. 3. 2024
Nekvalitní palivo: Benzín BA 96 Super E10 nevyhověl v ukazatelích jakosti.
„Destilační zkouška“, kde byla při 100 °C zjištěna hodnota 44,0 % V/V, přičemž minimální hodnota podle ČSN je 44,5 % V/V, tj. rozdíl 0,5 % V/V.
„Destilační zkouška – konec destilace“, kdy byla zjištěna hodnota 317,5 °C, přičemž maximální povolená hodnota podle ČSN je 214,0 °C, tj. rozdíl 103,5 °C.
„Oktanové číslo motorovou metodou“, kdy byla zjištěna hodnota 81,3 mg/l, přičemž minimální povolená hodnota podle ČSN je 84,5 mg/l, tj. rozdíl 3,2 mg/l.
„Oktanové číslo výzkumnou metodou“, kdy byla zjištěna hodnota 87,5 mg/l, přičemž minimální povolená hodnota podle ČSN je 94,6 mg/l, tj. rozdíl 7,1 mg/l.
Slavičín: Čerpací stanice: Čerpací stanice – areál ČSAD, Za humny 216, 763 21
Provozovatel: Z-Group a.s.
Sankce: 10 000 Kč
Datum kontroly: 4. 3. 2024
Nekvalitní palivo: BA 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti „Kyslíkaté látky a kyslík – ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 6,9 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj, rozdíl 1,69 V/V.
Děčín: Čerpací stanice: ČS DPMD a.s., Dělnická 1861, 40502
Provozovatel: Dopravní podnik města Děčína a.s.
Sankce: 30 000 Kč
Datum kontroly: 7. 2. a 9. 2. 2024
Nekvalitní palivo a další přestupky:
Kontrola 7. 2. 2024: Natural 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „Ethanol“, kdy zjištěná hodnota činila 6,5 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj, rozdíl 1,29 V/V a v ukazateli jakosti „Celkový obsah kyslíku“, kdy zjištěná hodnota činila 2,90 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,09 % m/m.
Kontrola 9. 2. 2024: provozovatel nezajistil označení výdejního stojanu pro motorový benzín Natural 95 symbolem pro bezolovnatý benzinový typ paliva v souladu s příslušnou českou technickou normou.
Pelhřimov: Čerpací stanice: Čerpací stanice IROMEZ, U Agrostroje 1412
Provozovatel: IROMEZ s.r.o.
Sankce: 15 000 Kč
Datum kontroly: 31. 1. a 5. 2. 2024
Nekvalitní palivo:
Kontrola 31. 1. 2024: Benzin BA 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti „ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 5,63 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj rozdíl 0,42 % V/V.
Kontrola 5. 2. 2024: Benzin BA 95 Super nevyhověl v ukazateli jakosti „ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 6,48 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj rozdíl 1,27 % V/V.
Praha 5 – Motol: Čerpací stanice: Čerpací stanice Plzeňská, 155 00 Praha 5
Provozovatel: RoBiN OIL s.r.o.
Sankce: 150 000 Kč
Datum kontroly: 8. 1. 2024
Nekvalitní palivo:
Benzín Super BA 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „obsah ethanolu“, kde byla zjištěna hodnota 6,70 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 1,49 %.
Benzín Super BA 95 nevyhověl v ukazateli jakosti „celkový obsah kyslíku“, kde byla zjištěna hodnota 2,92 % m/m, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 2,81 % m/m, tj. rozdíl 0,09 % m/m.
Vysoké Popovice: Čerpací stanice: Čerpací stanice RAPID, Vysoké Popovice 268, 664 84
Provozovatel: RAPID OIL, s. r. o.
Sankce: 70 000 Kč
Datum kontroly: 30. 10. 2023
Nekvalitní palivo: BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „Konec destilace“, kdy byla zjištěna hodnota 224,5 °C, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 214,0 °C, tj. rozdíl 10,5 °C.
)* Během letních měsíců roku 2024 čerpací stanice změnila provozovatele. Od 25. 10. 2024 je provozována společností KALA TRANS, s.r.o. a nese již nový název KALI OIL. Se změnou provozovatele došlo i ke změně dodavatele paliv, kterým se stal MOL Česká republika, s.r.o.
Brno-Chrlice: Čerpací stanice: Čerpací stanice Roviny 4, 643 00
Provozovatel: TRAVIKO CZ, a.s.
Sankce: 90 000 Kč
Datum kontroly: 24. 10. 2023
Nekvalitní palivo:
Nesprávně účtovaná peněžní částka nákupu u paliva DIESEL. Při konečném účtování prodaného výrobku byla celková částka 165,48 Kč zaokrouhlena na částku 166,00 Kč místo 165,00 Kč, čímž vznikl rozdíl 1,00 Kč v neprospěch spotřebitele.
BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „Konec destilace“, kdy byla zjištěna hodnota 243,5 °C, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 214,0 °C, tj. rozdíl 29,5 °C.
Třeboň: Čerpací stanice: Čerpací stanice Na Kopečku 995, 379 01
Provozovatel: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Sankce: 250 000 Kč
Datum kontroly: 23. a 26. 8. 2023
Nekvalitní palivo:
23. 8. 2023: CNG nevyhověl v ukazateli jakosti „obsah vody“, kdy byla zjištěna hodnota 125 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 23 mg/kg, tj. rozdíl 102 mg/kg.
26. 8. 2023: CNG nevyhověl v ukazateli jakosti „obsah vody“, kdy byla zjištěna hodnota 87 mg/kg, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 23 mg/kg, tj. rozdíl 64 mg/kg.
Klatovy: Čerpací stanice: Čerpací stanice Plánická 153, 339 01, Klatovy
Provozovatel: K5 CZ s.r.o.
Sankce: 10 000 Kč
Datum kontroly: 2. 8. 2023
Nekvalitní palivo: BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „kyslíkaté látky a kyslík – ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 5,51 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 0,3 % V/V.
Strážov: Čerpací stanice: Čerpací stanice Strážov, 340 24
Provozovatel: Strážovská čerpací stanice s.r.o.
Sankce: 20 000 Kč
Datum kontroly: 19. 7. 2023
Nekvalitní palivo: BA 95 SUPER nevyhověl v ukazateli jakosti „kyslíkaté látky a kyslík – ethanol“, kdy byla zjištěna hodnota 5,74 % V/V, přičemž maximální hodnota je podle ČSN 5,21 % V/V, tj. rozdíl 0,53 % V/V.
Mratín: Čerpací stanice: PETROL MRATÍN, Kostelecká 222, 250 63
Provozovatel: JT Invest Group s.r.o.
Sankce: 70 000 Kč
Datum kontroly: 9. 5. 2023
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 47,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 5,5 °C.
Filipov-Jiříkov: Čerpací stanice: PHM NORD, ev.č. 99 Filipov-Jiříkov, 407 53
Provozovatel: PASOIL s.r.o.
Sankce: 150 000 Kč
Datum kontroly: 27. 3. 2023
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 40,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 12,5 °C.
Měchenice: Čerpací stanice: Vltavská 248, 252 06
Provozovatel: MS – EKOFLORA, s.r.o.
Sankce: 80 000 Kč
Datum kontroly: 22. 3. 2023
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 45,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 7,5 °C.
Temelín: Čerpací stanice: Š+H Oil, 373 01 Temelín č.p. 3
Provozovatel: Š + H oil, s.r.o.
Sankce: 60 000 Kč
Datum kontroly: 15. 3. 2023
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 45,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 7,5 °C.
Černošín: Čerpací stanice: Lipová 325, 349 58, Černošín
Provozovatel: G.A.S. Petroleum Group s.r.o.
Sankce: 100 000 Kč
Datum kontroly: 4. 1. 2023
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 40,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 12,5 °C.
České Budějovice: Čerpací stanice: Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
Provozovatel: TOMO TANK spol. s. r. o.
Sankce: 80 000 Kč
Datum kontroly: 13. 12. 2022
Nekvalitní palivo: Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti „Bod vzplanutí“, kde naměřená hodnota byla 40,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C, tj. rozdíl 12,5 °C.
Střítež: Čerpací stanice: Střítež 13, 588 11
Provozovatel: HUNSGAS s.r.o.
Sankce: 120 000 Kč
Datum kontroly: 8. 12. 2021
Nekvalitní palivo: Zkapalněný ropný plyn LPG nevyhověl v ukazateli jakosti „Obsah síry“, kde naměřená hodnota byla 39,4 mg/kg, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 31,1 mg/kg, tj. rozdíl 8,3 mg/kg.
Brandýsek: Čerpací stanice: Pivovarská, ev. č. 96, 273 41 Brandýsek
Provozovatel: OMAR oil, s.r.o.
Sankce: 200 000 Kč
Datum kontroly: 9. 11. 2022
Nekvalitní palivo:
Motorová nafta nevyhověla v ukazateli „bod vzplanutí P. M.“, kde naměřená hodnota byla 47,5 °C, přičemž minimální hodnota podle ČSN činí 53 °C., tj. rozdíl 5,5 °C.
Benzín bezolovnatý super (BA 95) nevyhověl v ukazateli „konec destilace“, kde naměřená hodnota byla 260 °C, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 214 °C, tj. rozdíl 46 °C.
Brno: Čerpací stanice: Globus – Tankomat, Hradecká 408/40, 621 00 Brno
Provozovatel: Globus ČR, v.o.s.
Sankce: Celkem 2 000 000 Kč
Datum kontroly: 21., 23. a 27. 9. 2022
Nekvalitní palivo:
21. 9. 2022: Nafta motorová (diesel plus) nevyhověla v ukazateli jakosti „Oxidační stabilita NM“, kde naměřená hodnota byla 290 g/m3, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 33 g/m3, tj. rozdíl 257 g/m3.
23. 9. 2022: Nafta motorová (diesel plus) nevyhověla v ukazateli jakosti „Oxidační stabilita NM“, kde naměřená hodnota byla 91 g/m3, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 33 g/m3, tj. rozdíl 58 g/m3.
27. 9. 2022:
1. vzorek nafty motorové (diesel plus) nevyhověl v ukazateli jakosti „Oxidační stabilita NM“, kde naměřená hodnota byla 343 g/m3, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 33 g/m3, tj. rozdíl 310 g/m3;
2. vzorek nafty motorové (diesel plus) nevyhověl v ukazateli jakosti „Oxidační stabilita NM“, kde naměřená hodnota byla 354 g/m3, přičemž maximální hodnota podle ČSN činí 33 g/m3, tj. rozdíl 321 g/m3.
Zdroj: Kverulant.org