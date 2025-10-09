Měšec.cz  »  Segment malých a středních firem v Raiffeisenbank nově povede Roman Herman

Segment malých a středních firem v Raiffeisenbank nově povede Roman Herman

Monika Veselíková
Dnes
Autor: profit

Raiffeisenbank oznámila změnu ve vedení.  Oblast malých a středních firem přebírá Roman Herman, který má za sebou téměř dvacetileté zkušenosti z finančního sektoru v regionu střední a východní Evropy.

Do Raiffeisenbank Herman nastoupil v roce 2015 a během desetiletého působení prošel několik pozic – od řízení projektů a procesů, přes oblast platebních a karetních služeb, až po vedení strategických iniciativ. Působil také jako programový manažer v rámci strategických a transformačních projektů banky. Mimo jiné se také podílel na úspěšné migraci klientů z ING a integraci Equa bank.

Portrét muže jménem Roman Herman, který nově vede segment malých a středních firem v Raiffeisenbank.

Roman Herman nově vede segment malých a středních firem v Raiffeisenbank.

Autor: Raiffeisenbank a.s.

Segment malých a středních podniků patří k nejdynamičtějším částem české ekonomiky a pro Raiffeisenbank představuje velkou příležitost k dalšímu růstu. Naší prioritou je zvýšit akvizici prostřednictvím jasně definované hodnotové nabídky pro klienty a zároveň posilovat úvěrové možnosti pro podnikatele. Díky kombinaci silné distribuční sítě a digitálních schopností dokážeme nabídnout služby, které odpovídají skutečným potřebám našich klientů, říká Herman.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

