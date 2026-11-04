Sedm chyb, kvůli kterým se vám může zdržet superdávka: Úřad práce radí, jak se jim vyhnout

Schvalování superdávky provázejí potíže a průtahy. Upozorňují na ně spotřebitelé na sociálních sítích. Týkají se opožděných výplat nebo chybějících rozhodnutí o přiznání nebo o případné změně dávky po říjnovém dokládání nových údajů.
Jak upozornil generální ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík, nová pravidla podle něj mají být spravedlivější, ale pro výpočet jsou náročnější.
Kolegové na pobočkách na přepočtu intenzivně pracují a chci jim za jejich nasazení poděkovat.
Úředníci tedy pravděpodobně nestíhají související agendu vyřizovat. Možná proto Úřad práce ČR vyhlásil po dobu listopadu změnu úředních hodin s tím, že ve čtvrtek budou úřady pro veřejnost v rámci všech agend zavřené.
Na úřad práce ve čtvrtek nechoďte. Po celé republice se na měsíc změní úřední hodiny
Kromě komplikovanějších výpočtů ale úředníky i proces vyřízení požadavků zdržují také chyby, kteří žadatelé v souvislosti s dokládáním často dělají. Úřad práce proto nyní upozornil na sedm těch nejčastějších:
- doklady bez potřebných údajů: spotřebitelé často předkládají doklady s chybějícím datem úhrady, bez informací o příjemci platby nebo bez přesné částky,
- doklad za jiné období: dokumenty také někdy nespadají do období, které se má zrovna dokládat,
- nájemní smlouva bez podpisů: nájemní smlouvy jsou dokládány bez některého z potřebných podpisů, tím pak není možné je použít a ověřit,
- doklad nahraný ještě před zadáním změny: žadatelé nahrávají doklady ještě dříve, než se v klientské zóně Jenda vůbec objeví změna, ke které se vztahuje. Nejprve je přitom nutné změnu v aplikaci nahlásit a počkat na její propsání a pak teprve doklad nahrát,
- prohlášení místo dokladu: žadatelé také vkládají místo požadovaného dokladu někdy jenom zprávu či prohlášení o tom, že bude doklad nahrán později. Pokud ale doklad ještě nemáte, nic do systému nevkládejte a kontaktujte nejprve příslušný úřad, abyste s ním dohodli další postup,
- doklad vložený k nesprávnému úkolu: žadatelé podle úřadu práce také nahrávají doklady k jiným úkolům, než ke kterým patří nebo je nahrávají opakovaně, kontrolujte tedy, zda dokument nahráváte na správné místo a pokud už jste ho jednou nahráli, čekejte na jeho zpracování,
- různé dokumenty v jednom souboru nebo vkládání stránek samostatně: různé dokumenty není možné nahrávat do jednoho souboru, špatně je ale také nahrávání jednotlivých stránek jednoho dokumentu po jednom. Když má dokument více stran, nahrajte je všechny do samostatného souboru a ten do aplikace nahrajte. Do tohoto souboru ale nepřidávejte stránky z jiných dokumentů.