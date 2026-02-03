Schváleno: Superdávka se odkládá, navýšení životního minima taky

Výplata superdávky, která nahradí přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, se odkládá. S tím souvisí, že podobně se odloží také navýšení životního minima. Změny na návrh ministra práce Aleše Juchelky schválila vláda.
Výplata superdávky se tak posune o několik měsíců. Ministr odklad navrhuje kvůli enormnímu počtu žádostí, které s přechodem na nový systém souvisí. Juchelka na snídani s novináři minulý týden uvedl, že je třeba spuštění výplaty dávky posunout, protože přepočet z původních dávek na novou je velmi složitý.
Schválený návrh o posunutí výplaty superdávky uvádí, že rozhodnutí o žádostech o přiznání dávky podaných od října do konce prosince 2025 vydá úřad nejpozději do 31. července 2026. Po dobu odkladu budou lidé i nadále pobírat rušené dávky.
Úřadům práce má v souvislosti s posunutím superdávky usnadnit situaci souběžně navržený (a schválený) odklad navýšení částek životního minima. A to kvůli tomu, aby nemuseli úředníci během přepočtu z původních dávek na novou přepočítávat výši nové dávky ještě kvůli růstu životního minima.
Nová výše životního minima by měla začít platit 1. července 2026. K jeho poslední změně mělo dojít právě kvůli zavedení dávky státní sociální pomoci, jak se superdávka oficiálně nazývá. Životní minimum se kvůli tomu mělo navýšit poprvé už loni v říjnu, později se změna posunula na květen 2026.