Schváleno: Superdávka se odkládá, navýšení životního minima taky

Gabriela Hájková
Dnes
vláda, politika, hlasování, souhlas, volby, rozhodnutí, změna Autor: Depositphotos

Výplata superdávky, která nahradí přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, se odkládá. S tím souvisí, že podobně se odloží také navýšení životního minima. Změny na návrh ministra práce Aleše Juchelky schválila vláda.

Výplata superdávky se tak posune o několik měsíců. Ministr odklad navrhuje kvůli enormnímu počtu žádostí, které s přechodem na nový systém souvisí. Juchelka na snídani s novináři minulý týden uvedl, že je třeba spuštění výplaty dávky posunout, protože přepočet z původních dávek na novou je velmi složitý.

Schválený návrh o posunutí výplaty superdávky uvádí, že rozhodnutí o žádostech o přiznání dávky podaných od října do konce prosince 2025 vydá úřad nejpozději do 31. července 2026. Po dobu odkladu budou lidé i nadále pobírat rušené dávky. 

Úřadům práce má v souvislosti s posunutím superdávky usnadnit situaci souběžně navržený (a schválený) odklad navýšení částek životního minima. A to kvůli tomu, aby nemuseli úředníci během přepočtu z původních dávek na novou přepočítávat výši nové dávky ještě kvůli růstu životního minima. 

Nová výše životního minima by měla začít platit 1. července 2026. K jeho poslední změně mělo dojít právě kvůli zavedení dávky státní sociální pomoci, jak se superdávka oficiálně nazývá. Životní minimum se kvůli tomu mělo navýšit poprvé už loni v říjnu, později se změna posunula na květen 2026. 

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kontrolní hlášení

