Měšec.cz  »  Schillerová představila EET 2.0. "Evidovat tržby je normální, fronty u festivalových bankomatů skončí," říká

Schillerová představila EET 2.0. "Evidovat tržby je normální, fronty u festivalových bankomatů skončí," říká

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Alena Schillerová, EET Autor: Dalibor Z. Chvátal
Alena Schillerová, ministryně financí České republiky. Tisková konference k EET 2.0 v Obecnim domě v Praze. (18. 02. 2026)

Zjednodušená a modernější forma. Tak lze jednou větou představit novou verzi elektronické evidence tržeb (EET) ve verzi 2.0, kterou dne 18. 2. 2026 na tiskové konferenci v Praze představila Alena Schillerová, ministryně financí České republiky.

Podrobnosti připravujeme, tady je základní přehled, co OSVČ a firmy čeká.

EET vždy při osobním kontaktu se zákazníkem

EET 2.0. bude vždy povinné, jakmile dochází k osobnímu kontaktu se zákazníkem, a to bez ohledu na způsob platby.

Povinnost EET

  • Hotovostní platby.
  • Platby platebními kartami
  • Platby bankovním převodem (např. QR kód, přímo na účet v místě prodeje produktu či služby).

Bez EET zůstanou transakce bez fyzického kontaktu se zákazníkem (typicky faktury uhrazené online převodem z účtu bez osobní přítomnosti).

EET stvrzenka není povinná, obchodník ji bude tisknout jen na požádání.

Měli jste EET? Nic se nemění

Pokud jste měli nebo máte zařízení již z původní verze EET, bude kompatibilní i s novou verzí a nemusíte nic nového kupovat.

V přípravě je web mojeeet.cz.

Bez EET: OSVČ s paušální daní

Povinnost EET nebude platit pro jeden okruh OSVČ, které splní tyto podmínky:

  • Používáte 1. pásmo paušální daně.
  • Máte roční příjmy do 1 mil. Kč.
  • Měsíční paušální daň 1500 Kč + povinné odvody SP a ZP.

Úleva pro dýška a nealkoholické nápoje

V souvislosti se zavedením EET stát nebude vyžadovat zdanění spropitného do výše 7 % měsíčního obratu gastronomických zařízení. To se ale bude týkat výhradně zaměstnanců, nikoli OSVČ.

Schillerová zároveň navrhuje snížení DPH z nealkoholických nápojů v restauracích ze stávajících 21 % na 12 %.

Sleva na EET, školkovné a zrušení stropu pro benefity zaměstnanců

Opět bude zavedena jednorázová daňová sleva 5000 Kč na pořízení zařízení pro evidenci EET 2.0.

Návrh Schillerové vrací do hry školkovné a daňovou slevu pro pracující studenty.

Návrh ruší zastropování osvobození zaměstnaneckých benefitů na úroveň poloviny průměrné mzdy (24 483,50 Kč). Nově budou volnočasové benefity od daně z příjmů osvobozené v plné výši.

Všechny návrhy ministryně nyní půjdou do připomínkového řízení.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Máslo bude levné až do podzimu

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).