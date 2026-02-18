Schillerová představila EET 2.0. "Evidovat tržby je normální, fronty u festivalových bankomatů skončí," říká

Zjednodušená a modernější forma. Tak lze jednou větou představit novou verzi elektronické evidence tržeb (EET) ve verzi 2.0, kterou dne 18. 2. 2026 na tiskové konferenci v Praze představila Alena Schillerová, ministryně financí České republiky.
Podrobnosti připravujeme, tady je základní přehled, co OSVČ a firmy čeká.
EET vždy při osobním kontaktu se zákazníkem
EET 2.0. bude vždy povinné, jakmile dochází k osobnímu kontaktu se zákazníkem, a to bez ohledu na způsob platby.
Povinnost EET
- Hotovostní platby.
- Platby platebními kartami
- Platby bankovním převodem (např. QR kód, přímo na účet v místě prodeje produktu či služby).
Bez EET zůstanou transakce bez fyzického kontaktu se zákazníkem (typicky faktury uhrazené online převodem z účtu bez osobní přítomnosti).
EET stvrzenka není povinná, obchodník ji bude tisknout jen na požádání.
Měli jste EET? Nic se nemění
Pokud jste měli nebo máte zařízení již z původní verze EET, bude kompatibilní i s novou verzí a nemusíte nic nového kupovat.
V přípravě je web mojeeet.cz.
Bez EET: OSVČ s paušální daní
Povinnost EET nebude platit pro jeden okruh OSVČ, které splní tyto podmínky:
- Používáte 1. pásmo paušální daně.
- Máte roční příjmy do 1 mil. Kč.
- Měsíční paušální daň 1500 Kč + povinné odvody SP a ZP.
Úleva pro dýška a nealkoholické nápoje
V souvislosti se zavedením EET stát nebude vyžadovat zdanění spropitného do výše 7 % měsíčního obratu gastronomických zařízení. To se ale bude týkat výhradně zaměstnanců, nikoli OSVČ.
Schillerová zároveň navrhuje snížení DPH z nealkoholických nápojů v restauracích ze stávajících 21 % na 12 %.
Sleva na EET, školkovné a zrušení stropu pro benefity zaměstnanců
Opět bude zavedena jednorázová daňová sleva 5000 Kč na pořízení zařízení pro evidenci EET 2.0.
Návrh Schillerové vrací do hry školkovné a daňovou slevu pro pracující studenty.
Návrh ruší zastropování osvobození zaměstnaneckých benefitů na úroveň poloviny průměrné mzdy (24 483,50 Kč). Nově budou volnočasové benefity od daně z příjmů osvobozené v plné výši.
Všechny návrhy ministryně nyní půjdou do připomínkového řízení.