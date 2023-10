Sbírku děl Alfonse Muchy koupila Portu Gallery. Můžete do ní investovat už od koruny

Autor: Wood & Company

Společnost WOOD & Company, která je známá zejména svojí investiční platformou Portu, koupila od soukromého sběratele Richarda Fuksy, spoluzakladatele skupiny BigBoard a také pražského centra moderního umění DOX, sbírku děl Alfonse Muchy. Předchozím majitelem těchto děl byl bývalý tenista Ivan Lendl. Sbírka obsahuje 422 artefaktů a její hodnota se pohybuje kolem 250 – 300 milionů Kč.





Sbírku bude mít na starosti investiční galerie Portu Gallery a od 28. října 2023 se otevře všem zájemcům o investování.





Pokud vás baví rozšiřování svého investičního portfolia, můžete do Muchovy sbírky investovat už od 1 Kč. Nemusíte totiž koupit celé umělecké dílo, ale jen jeho pouhou část.

Sbírka děl Alfonse Muchy má hlubokou kulturní hodnotu i zajímavý investiční příběh. Jde o původní Lendlovu sbírku, na jejímž významném rozšíření a zhodnocení se podílel další český soukromý sběratel Richard Fuxa. Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo tuto uměleckou sbírku získat a umožnit zájemcům z řad veřejnosti podílet se na vlastnictví tohoto národního pokladu, říká Petr Beneš, ředitel obchodu WOOD & Company.

Úpis umělecké sbírky děl Alfonse Muchy se na Portu Gallery otevře 28. října, symbolicky v den oslav české státnosti, a potrvá do 28. listopadu 2023, nebo do upsání cílové částky 270 milionů Kč. Hodnota sbírky v úpisu je 250 milionů Kč, zbývající částka 20 milionů Kč představuje náklady spojené s uskladněním v depozitáři, pojištěním a celkovou správou sbírky po dobu 5 let. V tuto chvíli je plánovaný časový horizont prodeje sbírky 3–5 let, o samotném prodeji však budou rozhodovat hlasováním sami investoři.

Ceníme si jedinečnosti Muchy jako umělce a věříme v investiční potenciál jeho děl. Plánujeme pořádat výstavy a podporovat tak šíření Muchova věhlasu celosvětově, což se může pozitivně projevit i na hodnotě sbírky , říká ředitel Portu Gallery Martin Jaroš. Zájem ze strany zahraničních subjektů o realizaci výstav máme a s některými jsme již zahájili jednání. Zároveň se chceme v budoucnu pokusit získat do Portu Gallery i další Muchova díla, a to nejen ta umělecká, ale i další artefakty jako návrhy bankovek nebo známek, dodává.

V tuto chvíli je část Muchovy sbírky vystavena v Obecním domě na výstavě, která potrvá do 8. března 2024. Zbývající část je uložena v depozitáři.