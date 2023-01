Sberbank dostala výjimku z amerických sankcí až do konce ledna 2024

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA (OFAC) prodloužil pro Sberbank, která je v likvidaci, výjimku z amerických sankcí až do 31. ledna 2024. Výjimku vyjednala insolvenční správkyně Jiřina Lužová, aby bylo možné dovést úspěšně do finále podepsanou kupní smlouvu s Českou spořitelnou. Tu Spořitelna podepsala v prosinci 2022.





Převod klientů Sberbank pod křídla České spořitelny začne hned poté, jakmile Spořitelna uhradí kupní cenu. To by mohlo proběhnout zřejmě v dubnu 2023, migrace klientů by mohla být hotova do konce června.





Insolvenční správkyně se sešla se zástupci měst a obcí, kteří měli výhrady proti věřitelskému výboru. Na schůzce se dohodli, že své námitky stáhnou a totéž doporučí i obcím, které už podaly stížnost k soudu. Pokud by tak neučinili, celý proces prodeje Sberbank by se výrazně prodloužil.

Vážím si odpovědného přístupu měst a obcí, které postupně svá odvolání vůči věřitelskému výboru berou zpět. Pevně věřím, že po uplynutí tříměsíční lhůty od zveřejnění kupní smlouvy s Českou spořitelnou v insolvenčním rejstříku tak bude moci být transakce úspěšně vypořádána a peníze za prodej úvěrového portfolia Sberbank CZ uhrazeny, říká Jiřina Lužová. Závěrečné vypořádání věřitelů má podle současných plánů proběhnout ve druhé polovině letošního roku.

Podle Jiřiny Lužové se ke svým penězům bez problému dostanou věřitelé 1. i 2. skupiny věřitelů, tedy Garanční systém finančního trhu, dále fyzické osoby a malé i střední firmy. Města a obce, které jsou ve 3. skupině, se nejspíš úspěšně doberou 95 % svých pohledávek. Je však možné, že pokud bude zachována současná míra úročení aktiv Sberbank, i tito věřitelé dostanou úplně vše, co do banky vložili.

V příštích týdnech chce Jiřina Lužová nabídnout k prodeji korporátní dluhopisy a zbytek úvěrového portfolia, které nebude kupovat Česká spořitelna. Mimo jiné to znamená, že se úvěry, které lidé přestali splácet, mohou dostat mimo bankovní sektor. Dlužníků, kteří bance přestali platit své závazky, je cca 17 %. Jejich dluh se může u nového věřitele prodražit.

Úvěry, které lidé splácí řádně, převezme Česká spořitelna. Do té doby je nutné platit své závazky tak, jako doposud, na účet Sberbank.