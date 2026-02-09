Sazby u hypoték přešlapují na místě. Nový normál je podle analytiků jinde, než doufáme

Úrokovým sazbám u hypoték se nechce klesat. Už několik měsíců přešlapují na místě a ani únorová čísla to nevyvrací. Podle ukazatele Swiss Life Hypoindex, který sleduje právě sazby u hypotečních úvěrů byla průměrná nabídková sazba v únoru 4,93 %. V lednu byl přitom ukazatel ve výši 4,94 %, loni v prosinci, listopadu i říjnu pak 4,91 %. Data podle specialistů na hypotéky ukazují, že nový normál u hypotečních sazeb se pohybuje kolem 5 ročně.
Podle hypotečního analytika společnosti Swiss Life Select Jiřího Sýkory není rychlý návrat k levným hypotékám zatím na pořadu dne. Ačkoli krátké fixace zlevňují, u těch dlouhých se cena naopak zvyšuje.
Hodnota Swiss Life Hypoindexu na úrovni 4,93 % signalizuje přechod hypotečního trhu do klidnější fáze. Prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí, zároveň však nelze očekávat rychlý ani plošný pokles úrokových sazeb. Další vývoj bude záviset především na krocích jednotlivých bank, jejich ochotě konkurovat cenou a na celkovém ekonomickém prostředí, uvedl Sýkora, podle kterého z toho pro zájemce o hypotéku plyne závěr, že úspěch při sjednání hypotéky dnes nestojí na čekání na pokles sazeb, ale na schopnosti zvolit správnou strategii, správnou banku a správný okamžik.
Podle výsledků Hypoindexu únorové sazby u ročních a tříletých fixací mírně klesaly, zatímco pětileté a desetileté fixace zdražily. Například tříleté fixace zlevnily průměrně na 4,54 %, zatímco u desetiletých fixů sazby vzrostly na 5,52 %.
Tento vývoj odráží rozdílné cenové strategie jednotlivých bank i přetrvávající nejistotu ohledně budoucí trajektorie úrokových sazeb. Hodnota Swiss Life Hypoindexu bude i nadále pohybovat velmi blízko úrovně z předchozích měsíců, což potvrzuje, že změny se dnes odehrávají spíše na úrovni individuálních bankovních strategií než v rámci celého trhu, zdůraznil Sýkora.
Žádné zásadní změny nemáme u hypotečních sazeb čekat ani podle Toma Kadeřábka, vedoucího produktového oddělení Swiss Life Select. Podle něj v tom hraje zásadní roli přetrvávající geopolitická nejistota, která je nyní silnější než pozitivní signály z naší ekonomiky.
Komerční banky navíc podle Kadeřábka ani nemají důvod jít se sazbami dolů. Zlevňování českým bankám obvykle trvá výrazně déle než situace, kdy se mají sazby vydat nahoru. Aktuálně navíc nevidíme ani agresivní konkurenční boj, který by ke zlevnění vedl, doplnil Kadeřábek.
Upozornil zároveň na to, že zatímco v minulosti přistupovaly banky k nastavování sazeb podobně, nyní roste jejich nejednotnost.
Část bank využívá relativně klidného období k aktivnějšímu boji o nové klienty a přichází s cílenými slevami, zejména u kratších fixačních období. Právě jednoleté, dvouleté a tříleté fixace se tak stávají hlavním nástrojem, jak oslovit klienty, kteří dosud vyčkávali s pořízením bydlení nebo zvažují refinancování stávající hypotéky. Tyto nabídky často pracují s atraktivní úrokovou sazbou na vstupu, která má klienta motivovat k rychlému rozhodnutí. Z pohledu bank jde o snahu rozhýbat objemy nově poskytnutých úvěrů. Současně si tím banky vytvářejí prostor, jak si klienty udržet i do budoucna – například při refixaci nebo prostřednictvím dalších navazujících finančních služeb, popsal šéf produktového oddělení Swiss Life Select s tím, že jiné bank mají opatrnější postoj a úrokové sazby zatím ponechává beze změny.
Tyto instituce vyčkávají na další vývoj inflace, měnové politiky a celkového ekonomického sentimentu a místo rychlého zlevňování dávají přednost stabilitě a ochraně svých úrokových marží. Výsledkem je trh, na němž se rozdíly mezi jednotlivými nabídkami dále rozevírají.
Právě rostoucí diferenciace mezi jednotlivými nabídkami je podle Sýkory důvodem, proč se víc než dřív vyplatí porovnávat nabídky napříč bankami.
Rozdíly v úrokových sazbách se dnes sice často pohybují jen v řádu desetin procentního bodu, v praxi však mohou znamenat rozdíl v měsíční splátce v řádu tisíců korun – zejména u vyšších úvěrových částek a delších splatností, upozornil hypoteční analytik, podle kterého volba délky fixačního období dnes není jen otázkou aktuální výše úrokové sazby, ale i strategie do budoucna.
Kratší fixace mohou nabídnout nižší úrok na vstupu, nesou však vyšší míru nejistoty při následné refixaci. Naopak delší fixace přinášejí větší stabilitu splátky, často však za cenu mírně vyšší sazby. V prostředí, kde se Swiss Life Hypoindex pohybuje těsně pod pětiprocentní hranicí, se právě volba fixace stává jedním z klíčových faktorů, které rozhodují o celkové ceně financování bydlení v dlouhém horizontu.
Měsíční splátka mírně klesla
Měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 mil. Kč sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 4,93 % p. a. se mírně snížila na 20 314 Kč.
Výpočet: Swiss Life Select