Sazby na vkladech rostou. Poradíme, kde dostanete 5,5 % ročně

Spořitelní družstvo Artesa od listopadu zvýšilo sazby na svých spořicích produktech. Nejvyšší sazby klienti mohou získat u pětiletých vkladů.
Termínovaný vklad Artesa Standard od listopadu nabízí:
- při pětileté splatnosti 5,5 % ročně,
- při čtyřleté splatnosti 5,25 % ročně,
- při tříleté splatnosti 5 % ročně,
- při dvouleté splatnosti 4,8 % ročně,
- při roční splatnosti 4,6 % p. a.
Tento produkt je možné sjednat také v eurech sazby jsou však o dost nižší (3,3 % p.a. na 1 rok, 3,5 % p.a. na 2 roky, 3,3 % p.a na 3 roky, 2,5 % p.a. na 4 roky a 2,4 % p.a. na 5 let). Minimální výše vkladu je však 20 000 Kč nebo 1000 eur. Za mimořádný výběr před sjednanou dobou zaplatíte poplatek 2,5 % z vybírané částky, min. však 1000 Kč. Stejný poplatek uhradíte za předčasné ukončení vkladu.
Dále kampelička nabízí také variantu Artesa Bonus. Jde o produkt, který kombinuje dlouhodobější uložení peněz s možností vybrat v den výročí vkladu souhrnně až polovinu počáteční částky za celé období. Základní sazba je nyní ve výši:
- při tříleté splatnosti 4 % ročně,
- při čtyřleté splatnosti 4,25 % ročně,
- při pětileté splatnosti 4,5 % ročně.
K základní sazbě můžete získat ještě bonusový úrok ve výši 1 p. b. pokud nevyužijete možnosti mimořádného výběru k výročí vkladu nebo ho předčasně neukončíte. Pokud vklad předčasně vyberete mimo výročí vkladu, zaplatíte poplatek ve výši 2,5 % z vybírané částky, min. však 1000 Kč. Stejný poplatek uhradíte za předčasné ukončení vkladu.
Spořitelní družstvo nabízí ještě produkt Artesa Premium, u kterého získáváte úrokový výnos bezprostředně po založení vkladu a dále zůstává uložená tedy jen jistina. Sazby se opět liší dle délky vkladu a jsou ve výši:
- při ročním vkladu 4,5 % p.a.,
- při dvouletém vkladu 4,3 % p.a.,
- při tříletém vkladu 4 % p.a,
- při čtyřletém vkladu 3 % p.a.
- při pětiletém vkladu 2,5 % p.a.
U tohoto vkladu není možné uskutečnit mimořádný výběr. Za předčasné ukončení vkladu zaplatíte poplatek 2,5 % z vkladu, min. ale 1000 Kč.
Všechny tyto vklady jsou zákonem pojištěné do výše 100 000 eur.
Členové družstva mohou využít také Podřízený vklad Artesa se sazbou 6,7 % ročně a vkladovým obdobím v délce pěti let. Jde sice o nejvýše úročený vkladový produkt v nabídce, je třeba ale pamatovat na to, že podřízený vklad nespadá pod zákonné pojištění vkladů a nelze ho také předčasně ukončit.
Ještě vyšší sazbu v úrokovém lístku najdete u Duálního vkladu, kde se pohybuje podle zvolené varianty do 5,2 % do 8 % ročně. Vyšší sazba je však spojena s povinností vložit vyšší podíl prostředků do členského vkladu. U jednotlivých variant jde o 20 – 50 %. Vkladové období je v tomto případě vždy jeden rok. Minimální výše vkladu činí 20 000 Kč, maximální pak 5 mil. Kč. V tomto případě je zákonem pojištěná jen termínovaná složka vkladu.
Právě u Duálního vkladu je proto důležité rozlišovat mezi nominální úrokovou sazbou a skutečným výnosem z celkové částky, kterou klient vloží. Úrok se totiž vztahuje pouze na termínovanou část, zatímco další prostředky jsou vedeny jako členský vklad. Důležitou součástí je členský vklad, upozornil Jan Kořínek, obchodní ředitel spořitelního družstva Artesa.
Připomeňme, že ukládání prostředků u kampeliček se oproti klasickým bankovním vkladům liší. Klienti se totiž musí stát členem spořitelního družstva a vedle základního členského vkladu s každým dalším vkladem skládají i další členský vklad v poměru 1:10. Při termínovaném vkladu ve výši 1 mil. Kč tak musíte mít
členský vklad ve výši 10 %, tzn. 100 tis. Kč. Členský vklad se přitom není úročený a nevztahuje se na něj ani zákonná ochrana systému pojištění vkladů.