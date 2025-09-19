Měšec.cz  »  Sazbu pod 4 % Moneta nově nabídne i u hypoték do 80 % hodnoty nemovitosti

Sazbu pod 4 % Moneta nově nabídne i u hypoték do 80 % hodnoty nemovitosti

Monika Veselíková
Včera
Hypotéka Autor: Depositphotos

Úrok 3,99 % p.a. lze nově u MONETA Money Bank získat i u úvěrů do 80 % hodnoty nemovitosti, s fixací na 3 a 5 let. Dosud banka tuto sazbu nabízela pouze klientům, kteří zvládli z vlastních zdrojů zafinancovat 40 % hodnoty nemovitosti.

V době rostoucí poptávky po financování vlastního bydlení chceme našim klientům nabízet co nejatraktivnější sazby hypoték, aby pro ně získání nemovitosti bylo co nejdostupnější, říká Marek Petráš, manažer produktového týmu hypoték v MONETA Money Bank.

Podmínkou pro získání uvedené sazby je sjednání pojištění schopnosti splácet. Kdo by pojištění uzavřít nechtěl, musí počítat se sazbou od 4,19 % p.a.

Lepší podmínky Moneta nabízí také u americké hypotéky, kde úrok začíná na 4,39 % p.a.

TIP: Potřebujete najít nejvýhodnější hypotéku na trhu? Zkuste náš srovnávač.

O další měsíc – do 31. 10. 2025, navíc banka prodlužuje akci na refinancování hypotečního úvěru. Odměnu 7000 Kč získá ten, kdo nejpozději do tohoto data podepíše smlouvu a následně do 6 měsíců ukončí čerpání úvěru. Odměna bude vyplacena bezhotovostně na běžný účet určený ke splácení úvěru, vyplacení proběhne jednorázově, v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy klient úvěr vyčerpal, vysvětluje tisková mluvčí banky Lucie LeixnerováI při refinancování lze dosáhnout na zmíněnou sazbu 3,99 % p.a.

Které nemovitosti zlevňují a které zdražují nejvíc? Jsou už sazby hypoték na dně?
Které nemovitosti zlevňují a které zdražují nejvíc? Jsou už sazby hypoték na dně?
0:00/

Snížení úrokové sazby u tříletých a pětiletých fixací minulý týden oznámila také Komerční banka. Nabídka je ovšem časově omezená – akční sazbu lze sjednat jen do konce září.

Komerční banka dočasně zlevní hypotéky a odpustí některé poplatky

Komerční banka dočasně zlevní hypotéky a odpustí některé poplatky

Našli jste v článku chybu?

