Měšec.cz  »  Sazbu pod 4 % Moneta nově nabídne i u hypoték do 80 % hodnoty nemovitosti

Sazbu pod 4 % Moneta nově nabídne i u hypoték do 80 % hodnoty nemovitosti

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Hypotéka Autor: Depositphotos

Úrok 3,99 % p.a. lze nově u MONETA Money Bank získat i u úvěrů do 80 % hodnoty nemovitosti, s fixací na 3 a 5 let. Dosud banka tuto sazbu nabízela pouze klientům, kteří zvládli z vlastních zdrojů zafinancovat 40 % hodnoty nemovitosti.

V době rostoucí poptávky po financování vlastního bydlení chceme našim klientům nabízet co nejatraktivnější sazby hypoték, aby pro ně získání nemovitosti bylo co nejdostupnější, říká Marek Petráš, manažer produktového týmu hypoték v MONETA Money Bank.

Podmínkou pro získání uvedené sazby je sjednání pojištění schopnosti splácet. Kdo by pojištění uzavřít nechtěl, musí počítat se sazbou od 4,19 % p.a.

Lepší podmínky Moneta nabízí také u americké hypotéky, kde úrok začíná na 4,39 % p.a.

TIP: Potřebujete najít nejvýhodnější hypotéku na trhu? Zkuste náš srovnávač.

O další měsíc – do 31. 10. 2025, navíc banka prodlužuje akci na refinancování hypotečního úvěru. Odměnu 7000 Kč získá ten, kdo nejpozději do tohoto data podepíše smlouvu a následně do 6 měsíců ukončí čerpání úvěru. Odměna bude vyplacena bezhotovostně na běžný účet určený ke splácení úvěru, vyplacení proběhne jednorázově, v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy klient úvěr vyčerpal, vysvětluje tisková mluvčí banky Lucie LeixnerováI při refinancování lze dosáhnout na zmíněnou sazbu 3,99 % p.a.

Které nemovitosti zlevňují a které zdražují nejvíc? Jsou už sazby hypoték na dně?
Které nemovitosti zlevňují a které zdražují nejvíc? Jsou už sazby hypoték na dně?
0:00/

Snížení úrokové sazby u tříletých a pětiletých fixací minulý týden oznámila také Komerční banka. Nabídka je ovšem časově omezená – akční sazbu lze sjednat jen do konce září.

Komerční banka dočasně zlevní hypotéky a odpustí některé poplatky Přečtěte si také:

Komerční banka dočasně zlevní hypotéky a odpustí některé poplatky

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 19. 9. 2025

Dále u nás najdete

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).