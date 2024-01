Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

Saxo Bank snižuje nebo ruší některé poplatky pro investory, a to i na českém trhu. Změna umožní běžným investorům získat při obchodování

s akciemi stejné podmínky, jako dosud měli jen investoři a obchodníci na úrovni VIP.





Změny u poplatků se týkají především obchodování s akciemi, ETF, ETP, kótovaných opcí nebo futures.





Hlavní změny v poplatcích Saxo od 15. 1. 2024:

Minimální transakční poplatek za obchodování s americkými akciemi klesl z 5 USD na 1 USD, resp. na 0,05 – 0,08 % v závislosti na úrovni účtu. U českých akcií klesl min. poplatek na 75 CZK, resp. 0,25 – 0,1 % dle úrovně účtu.

Poplatky zlevnily i u evropských cenných papírů nebo akciových opcí, zde v průměru o třetinu.

Odpadly poplatky za neaktivitu na účtu nebo za úschovu cenných papírů (při aktivaci služby půjčování cenných papírů).

Poplatek za měnovou konverzi se sjednotil pro všechny úrovně účtů a je snížen na 0,25 % (pro menší investory tato změna znamená snížení až o tři čtvrtiny).

Saxo nestanovuje minimální výši vkladu, takže je možné začít investovat prostřednictvím platformy od Saxo už od nižších částek.

Při dlouhodobém investování do akcií 1% poplatek prodlouží váš „akciový důchod“ o 4 roky. Nebo 2% roční poplatek po dobu 30 let může snížit potenciální hodnotu portfolia o více než polovinu. Působí zde složený efekt poplatků na dlouhodobé výnosy z investic a každý dolar zaplacený na poplatcích je dolar, který nevydělá. Výběr investičních možností s nižšími poplatky proto může výrazně zvýšit dlouhodobý růst portfolia investora, vysvětlil na příkladech Štefan Végh, ředitel pražské pobočky Saxo Bank, jak se velikost poplatků promítá do hodnoty investičního portfolia.

Kromě nižších poplatků podle něj získali menší investoři také přístup k platformám a službám Saxo Bank. Vzhledem k tomu, že jsme překročili milník 1 milionu klientů a 100 miliard USD v klientských aktivech na celém světě, umožňuje nám tento rozsah výrazně snížit poplatky s pozitivním dopadem na naše klienty, kteří nám důvěřují, dodal Végh, podle kterého tento krok vyrovnává podmínky pro investory.