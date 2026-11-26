Nižší podporu po přechodu na superdávku uvedla více než polovina účastnic průzkumu mezi samoživitelkami. Část žen kvůli obavám ze ztráty dávky omezuje práci. Stěžují si také na složité žádosti a opožděné platby.
Méně peněz a více administrativy
Po přechodu na superdávku dostává od státu méně peněz 51 % oslovených samoživitelek. Vyplývá to z průzkumu Provident Barometr, do kterého se v říjnu a listopadu 2026 zapojilo 196 žen. Sběr dat proběhl ve spolupráci s organizacemi Fandi mámám a Klub svobodných matek, Provident Financial je nebankovní úvěrová společnost.
Snížení měsíční podpory o 3000 až 5000 Kč uvedlo 21 % dotázaných. Zhruba pětina oslovených žen podle svých odpovědí kvůli obavám ze snížení nebo ztráty dávky omezuje práci, přestala pracovat a některé raději nepřiznávají příjem.
58 % žen považuje žádost o superdávku za administrativně náročnější než byl původní systém sociálních dávek, tj. příspěvek na děti, příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení. Mezi další problémy patří i chyby Úřadu práce v rozhodnutích o přiznání nebo změně výše dávky, popisuje ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková.
Občasné zpoždění výplaty uvedlo 27 % žen, dalších 23 % uvedlo, že superdávka jim chodí nepravidelné nebo vždy se zpožděním. Podle jejich výpovědí zpoždění výplaty dávek se promítá do pozdních úhrad nájmu i omezování výdajů na jídlo, léky nebo školní potřeby dětí. Dlužno dodat, že chybějící peníze poté musí dočasně překlenout třeba úvěry.
Problémy jsou i s výživným
Další starostí žen je neplacené výživné. V plné výši a včas ho dostává 38 % účastnic průzkumu. Dalších 22 % uvedlo, že nemá nic, a 14 % dostává méně, než kolik má druhý rodič platit.
Superdávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Její pravidla se přitom od 1. 10. 2026 změnila právě i kvůli dopadům na samoživitele.
Jak jsme podrobně popsali na Měšci, mezi zranitelné osoby nově patří osamělí rodiče pečující o dítě mladší 15 let, dříve byla hranice sedm let. Změnily se také stropy uznatelných nákladů na bydlení podle okresů a do výpočtu vstoupilo vyšší životní minimum.