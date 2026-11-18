Čtyři polské banky, konkrétně ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), Nest Bank a Plus Bank musí změnit postup u neautorizovaných plateb a znovu posoudit zamítnuté reklamace. Nařídil jim to polský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů UOKiK.
Pro stávající podvedené klienty bank půjde o reklamace zamítnuté od 16. 11. 2022, tj. zhruba za poslední 4 roky od vydání přelomového rozsudku (viz níže). V odůvodněných případech jim banky peníze vrátí nejpozději do 31. 12. 2027. Pro bývalé klienty se ale také otevírá možnost nového posouzení.
Podle polského úřadu banky chybně považovaly správné ověření PINem nebo v aplikaci automaticky za souhlas klienta s převodem. Použití správného kódu přitom samo neprokazuje, že majitel účtu konkrétní platbu schválil.
Pravidla pro vracení peněz vyložil Soudní dvůr EU v rozsudku z 15. 10. 2026 ve věci C-70/25. U neautorizované platby podle něj banka nemůže odkládat vrácení peněz jen kvůli hrubé nedbalosti klienta. Peníze má zásadně vrátit bezodkladně, nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zjištění nebo oznámení platby. Následně je může požadovat zpět, prokáže-li klientovu odpovědnost za ztrátu.
Výjimkou je důvodné podezření na podvod samotného klienta, písemně oznámené příslušnému orgánu. Podrobnosti jsme popsali ve článku o klientce, která podvodníkovi předala i SMS kód.
Předala podvodníkovi i SMS kód. Banka přesto musí peníze nejprve vrátit, rozhodl soud EU
Český zákon o platebním styku v § 181 stanovuje pro nápravu stejnou lhůtu. Obsahuje ale i „českou“ výjimku, kdy ztrátu nese klient, hlavně kvůli hrubé nedbalosti. Pro české spory tak je podstatné, jak tuto výjimku soudy budu vykládat v souladu s unijním právem.
Rozhodující však zůstává souhlas s konkrétní platbou. Pokud jste převod sami schválili na pokyn podvodníka, automatický nárok na vrácení peněz z tohoto rozsudku neplyne.
Příklady: Zmanipuloval vás falešný bakéř a vy sami jste platbu zadali a provedli? V tomto případě je pravděpodobnost úspěchu vaší reklamace blízká nule. Potvrdili jste odeslání peněz na svém mobilu, ale příkaz zadal podvodník? Tady vám svítá naděje na šanci.
Tak či onak, platbu vždy bez zbytečného odkladu po zjištění reklamujte, a to nejpozději do 13 měsíců od jejího odepsání.
Při neúspěchu můžete jako spotřebitelé po písemné výzvě bance k nápravě využít bezplatné řízení u finančního arbitra.