 »   »  S odesláním peněz před koncem roku neotálejte. MONETA přijme okamžité platby jen do 20. hodiny

Veronika Doskočilová

MONETA Money Bank informovala své klienty o tom, jak budou o vánočních svátcích fungovat její pobočky a platební styk.

Ve dnech 24. – 26. prosince 2019 a 1. ledna 2020 budou veškeré pobočky banky uzavřeny. V úterý 31. prosince 2019 budou všechny pobočky otevřeny do 12 hodin. Výjimku tvoří na Silvestra tato místa:

Jablonec nad Nisou – OC Central – do 14 hodin,

Ostrava – Futurum – do 14 hodin,

Praha 4 – OC Chodov – do 14 hodin,

Hradec Králové – OC Futurum – zcela uzavřeno,

Karlovy Vary – OC Varyáda – do 16 hodin.

Ve dnech 27. – 30. prosince 2019 budou pobočky v provozu dle své standardní otevírací doby. Vklady a výběry budete moci provádět na Silvestra až do konce provozní doby poboček. Pokud budete před koncem roku posílat peníze s tím, že chcete, aby je příjemce obdržel ještě v letošním roce, budou pro vás důležitá následující data.

Příkazy k úhradě mezi účty banky, ale i do jiné banky je potřeba zadat na pobočce banky do 31. prosince 2019 do konce pracovní doby nebo přes Smart Banku, Internet Banku, Mobil Banku a bankomaty do 31. prosince 2019 do 20:00 hodin.

Platební příkazy pro okamžité platby na účty jiných tuzemských bank zadané do 31. prosince 2019 do 20:00 hodin budou zúčtované ještě v roce 2019, zadané po tomto termínu se promítnou do disponibilního zůstatku v roce 2019, ale zaúčtovány budou až 2.1. 2020.