S daní z nemovitých věcí pomůže nová služba: online ověření v katastru nemovitostí

31. ledna 2023 uplyne lhůta pro podání daňového přiznání z nemovitých věcí, které jste nabyli do svého vlastnictví v roce 2022.





Jestliže jste naopak nějakou nemovitost prodali a v daném kraji už jinou nemáte, musíte prodej oznámit svého finančnímu úřadu. Pokud vám však ještě nějaká nemovitost na území, které spadá pod stejný finanční úřad zbyla, pak musíte znovu podat daňové přiznání. Datum, které je rozhodující pro vaše daňové přiznání, je stav ke dni 1. ledna 2023.





Daň, nebo její první splátku, musíte zaplatit nejpozději do 31. května 2023.

Daňové přiznání můžete podat prostřednictvím portálu Online finanční úřad.

Novinkou je online služba Katastrálního úřadu, přes kterou můžete ověřit správnost údajů, které jste zadali v daňovém přiznání. Úřad spustil pilotní službu v polovině prosince 2022. Můžete ji využít pouze v případě, že jste přihlášeni do Daňové informační schránky plus (DIS+) a to ještě předtím, než odešlete daňové přiznání finančnímu úřadu. DIS+ si aktivujete právě přes vstup do Online finančního úřadu.

Služba dokáže zkontrolovat tyto údaje:

Nepřiznané nemovité věci: pozemky, stavby a jednotky,

vybrané nemovité věci, které nejsou předmětem daně a neměly by být v přiznání uvedeny,

nesrovnalosti a odchylky: existenci nemovité věci v katastru nemovitostí (pokud se jedná o nemovitou věc, která není evidovaná v katastru nemovitostí, tak tuto chybu můžete ignorovat),

zda je nemovitá věc přiznávána v režimu spoluvlastnických podílů,

zda jsou u zdanitelné stavby uvedena všechna parcelní čísla, na kterých zdanitelná stavba stojí,

správnost výše spoluvlastnického podílu na nemovité věci,

správnost čísla popisného u zdanitelné stavby,

správnost výměry pozemku,

správnost vlastníka nemovité věci,

správnost uplatněné sazby daně (kontrola však vychází pouze z údajů v katastru nemovitostí. Pokud je stanovená sazba daně na základě užívání nemovité věci, nemusí být výsledek kontroly vyhodnocen správně).

K 1. lednu 2023 zároveň skončí možnost posílat daně z nemovitých věcí pomocí papírové daňové složenky Poštovní poukázka A – doklad V/DS, kterou se dalo zaplatit bez poplatku České pošty. Zůstane v platnosti jen poštovní poukázka A, za kterou České poště poplatek zaplatíte.

Poplatek za zasílanou částku poštovní poukázkou A, platný od 1. 11. 2022 Zasílaná částka 1 Kč – 5000 Kč 5001 Kč – 50 000 Kč Za každých dalších započatých 10 000 Kč Cena v Kč 49 57 7

Další možností, jak zaplatit daň z nemovitých věcí, je nechat si od finančního úřadu poslat e-mailem podklady pro platbu a poté ji uhradit pomocí SIPO nebo ji poslat přímo ze svého bankovního účtu. Pro platbu pomocí SIPO se musíte nejpozději do 31. ledna 2023 přihlásit na finančním úřadu.