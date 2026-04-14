S daněmi pomůže umělá inteligence. Finanční správa testuje aplikaci s AI. Můžete s ní už podat přiznání

Umělá inteligence bude pomáhat i s daňovým přiznáním. Finanční správa oznámila, že ve spolupráci s Ministerstvem financí testuje beta verzi aplikace využívající AI.
Nový nástroj je možné zatím využít jen v rámci pilotního provozu, kde má pomoci s předvyplněním daňového přiznání pro poplatníky výhradně s příjmy ze zaměstnání (i od více zaměstnavatelů), nebo studentům s příjmy z brigád. Využít ho mohou čeští daňoví rezidenti i nerezidenti, ale jen za podmínky, že nemají příjmy ze zahraničí. Aplikace tedy zatím není určena pro poplatníky s dalšími druhy příjmů (např. z podnikání, nájmu nebo obchodů z cennými papíry apod.).
Odstraňuje uživatelsky nepříjemné bariéry klasických formulářů – není třeba přepisovat údaje z různých potvrzení, ani hledat správné řádky, kam údaje napsat. Stačí nahrát dokumenty a využít AI. Aplikace zároveň přináší nově formulované nápovědy, které by měly uživatele snadno provést celým procesem, popsal mluvčí Finanční správy ČR Patrik Madle.
Princip fungování podle něj spočívá v tom, že do aplikace nahrajete potřebné dokumenty (typicky potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele a podklady pro uplatnění daňových slev, odpočtů a daňového zvýhodněn v podobě PDF, skenu či fotografie) a nástroj pak s využitím AI z dokumentů vyčte relevantní údaje a přenese je do příslušných polí formuláře daňového přiznání.
Po celou dobu je možné údaje opravovat a aplikace vyžaduje, abyste zadaná data zkontrolovali, protože rozhodnutí, zda je chcete pro předvyplnění přiznání použít, je vždy na vás. Aplikace poté vytvoří soubor s vyplněným formulářem, který můžete využít k podání přiznání.
Aplikace není v beta verzi napojena na státní registry nebo informační systémy finanční správy. Pracuje pouze s daty, která do ní vložíte vy. Při zpracování dat jsou ta dostupná jen vám, systém je provozován v zabezpečeném prostředí.
Výstupem z aplikace je soubor ve formátu XML, který se používá pro elektronické přiznání. Vy ho pak můžete rovnou podat přes web MOJE daně nebo vaši datovou schránkou. Pokud chcete přiznání podat v listinné formě, je možné vygenerovat i soubor ve formátu PDF.
Finanční správa však zároveň připomíná, že aplikace je ve fázi beta testování a primárně tak slouží k získání zpětné vazby pro další využití. Už nyní však generuje plnohodnotný formulář daňového přiznání pro osoby, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti z ČR a který můžete po kontrole správnosti údajů využít pro podání daňového přiznání za rok 2025.
Netestujeme jen samotné předvyplňování přiznání, ale i uživatelskou přívětivost aplikace a srozumitelnost nově formulovaných doprovodných textů nápovědy. Tato pomůcka reprezentuje naši vizi, jakým směrem chceme rozvíjet podporu občanů při plnění jejich daňových povinností, uvedla také Simona Hornochová, generální ředitelka finanční správy.
Podle Ministerstva financí jde o první aplikaci tohoto typu ve veřejné správě u nás. V další fázi se počítá s jejím rozvojem a případným propojením s dalšími systémy finanční správy, i návaznosti na zkušenosti z pilotního provozu.