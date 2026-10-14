Rychlejší termín jen za příplatek? Ministerstvo vyjmenovalo, za co lékaři nesmí chtít další peníze

Poplatek za registraci, za rychlejší termín nebo za poslání eReceptu. Nic z toho lékař účtovat nesmí, v některých ordinacích je to ale poměrně běžná praxe. Ministerstvo zdravotnictví nyní sepsalo, které platby jsou v ordinacích neoprávněné a také kde si můžete stěžovat.
Registrační poplatek, kterým někteří lékaři nebo i provozovatelé soukromých nemocnic podmiňují přijetí do péče, je zakázaný už od ledna. Stejně tak platba za přednostní termín, protože o pořadí pacientů má rozhodovat zdravotní stav, ne peníze. Lékař si nesmí účtovat ani vystavení nebo zaslání eReceptu. To platí i tehdy, když vám ho posílá SMS či e-mailem, a i když jde o roční paušál.
Ministerstvo proto před pár dny zveřejnilo metodiku, která pravidla rozebírá na konkrétních případech, a reaguje v ní na novelu zákona o zdravotních službách, která platí od 1. ledna 2026. Dokument se věnuje i platbám na pohotovosti, za dentální hygienu, za druhou preventivní prohlídku u zubaře nebo za doprovod v nemocnici. Platí jednoduchá zásada: co zaplatí zdravotní pojišťovna, za to pacient podruhé neplatí.
A co si ordinace zpoplatnit smí? Třeba online rezervační systém. Vždy ale musí nabídnout i bezplatné objednání, například telefonem nebo e-mailem, a to na srovnatelně rychlý termín. Pokud placená rezervace znamená čekání v řádu dnů a bezplatná v řádu týdnů, je to podle ministerstva v rozporu se zákonem.
Za podmiňování péče registračním poplatkem hrozí lékaři pokuta až 300 tisíc korun. Stížnost můžete podat u zdravotní pojišťovny, u ombudsmana nebo na krajském úřadě. Detaily najdete na sesterském webu Vitalia.cz.