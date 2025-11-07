Měšec.cz  »  Rychlejší doručení, nebo konkrétní místo? Zásilkovna vám dá na vybranou

Rychlejší doručení, nebo konkrétní místo? Zásilkovna vám dá na vybranou

Monika Veselíková
7. 11. 2025
přidejte názor

Sdílet

ZBOX zásilkovna Autor: Zásilkovna
Z-BOX v obci Jenštejn.

Novinka v mobilní aplikaci Zásilkovny urychlí doručení zásilky i v případě plného Z-BOXu. Díky přednastavení dalších cílových míst už nebude nutné čekat, až se box uvolní.

Zavedením této možnosti přepravce reaguje na průzkum, podle kterého by skoro 80 % zákazníků Zásilkovny raději přijalo zásilku na jiném, jimi zvoleném místě, jestliže tak doručení bude rychlejší.

V Z-Boxu nově vyzvednete balík od konkurence. Zásilkovna sdílí výdejní boxy s dalšími přepravci Přečtěte si také:

V Z-Boxu nově vyzvednete balík od konkurence. Zásilkovna sdílí výdejní boxy s dalšími přepravci

V praxi to funguje následovně: v mobilní aplikaci lze nově nastavit, zda dáváte přednost rychlejšímu doručení, nebo konkrétnímu místu. Při preferenci rychlosti půjde vybrat až 8 dalších míst – boxů nebo výdejen.

Pokud se ukáže, že původně vybraný box je zaplněný, zásilka bude automaticky přesměrována na některou z těchto alternativ, případně jinam v blízkém okolí původního cíle zásilky. Tím bude zásilka doručena rychle třeba i v předvánoční špičce, vysvětluje Vladimír Soukup, produktový a marketingový ředitel skupiny Packeta.

Náhled nové funkce v mobilní aplikace Zásilkovny.

V mobilní aplikaci Zásilkovny si nově zvolíte preferenci doručení.

Autor: Packeta s.r.o.

Jestliže si preference nenastavíte a vámi vybraný Z-BOX bude plný, zásilka se do nejbližšího volného boxu v okolí přesměruje automaticky. A pokud v dané chvíli není žádný k dispozici, kurýr opakovaně zkusí doručit zásilku do původně zvoleného boxu. Teprve když to není možné, zásilka bude bezpečně uložena na nejbližším výdejním místě, dodává Soukup.

Balíkovna prodloužila akci na balíky. Výrazná sleva na poslání platí až do konce listopadu Přečtěte si také:

Balíkovna prodloužila akci na balíky. Výrazná sleva na poslání platí až do konce listopadu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 7. 11. 2025

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).