Rychlejší doručení, nebo konkrétní místo? Zásilkovna vám dá na vybranou

Novinka v mobilní aplikaci Zásilkovny urychlí doručení zásilky i v případě plného Z-BOXu. Díky přednastavení dalších cílových míst už nebude nutné čekat, až se box uvolní.
Zavedením této možnosti přepravce reaguje na průzkum, podle kterého by skoro 80 % zákazníků Zásilkovny raději přijalo zásilku na jiném, jimi zvoleném místě, jestliže tak doručení bude rychlejší.
V praxi to funguje následovně: v mobilní aplikaci lze nově nastavit, zda dáváte přednost rychlejšímu doručení, nebo konkrétnímu místu. Při preferenci rychlosti půjde vybrat až 8 dalších míst – boxů nebo výdejen.
Pokud se ukáže, že původně vybraný box je zaplněný, zásilka bude automaticky přesměrována na některou z těchto alternativ, případně jinam v blízkém okolí původního cíle zásilky. Tím bude zásilka doručena rychle třeba i v předvánoční špičce, vysvětluje Vladimír Soukup, produktový a marketingový ředitel skupiny Packeta.
Jestliže si preference nenastavíte a vámi vybraný Z-BOX bude plný, zásilka se do nejbližšího volného boxu v okolí přesměruje automaticky.
A pokud v dané chvíli není žádný k dispozici, kurýr opakovaně zkusí doručit zásilku do původně zvoleného boxu. Teprve když to není možné, zásilka bude bezpečně uložena na nejbližším výdejním místě, dodává Soukup.