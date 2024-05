Rostou potíže se splácením spotřebitelských úvěrů, lidé dluží téměř 30 miliard Kč

Autor: Depositphotos

Objem úvěrů na bydlení dosáhl na konci prvního čtvrtletí roku 2024 celkové výše 2,78 bilionu Kč, čímž se meziročně zvýšil o 5,4 %. Krátkodobé úvěry, které jsou určeny na spotřebu (tedy nikoli na bydlení), nyní činí 577 miliard Kč. Právě v této kategorii úvěrů roste problém, protože objem nesplácených dluhů se meziročně zvýšil o 6,2 % na 29,94 miliardy Kč.





Celkové zadlužení obyvatelstva evidované v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací činilo 3,36 bilionu Kč a meziročně vzrostlo o 5,6 %.





U spotřebitelských úvěrů platí přímá úměra s věkem, počet dlužníků s úvěrem na spotřebu se zvyšuje u starších věkových kategorií. Nejvíce lidí s krátkodobým dluhem (634 tisíc osob) se řadí do věkové skupiny nad 55 let, nejméně, pouze 107 tisíc, dlužníků je ve věkové skupině 15–24 let. Ti přitom mají se splácením největší problémy.

Nejvyšší průměrnou částku dluží příslušníci věkové skupiny 35–44 let, a to 292 tisíc Kč. Z dat vyplývá, že úvěr na spotřebu má více než čtvrtina obyvatel starších 15 let.

Zatímco platební morálka u úvěrů na bydlení se dlouhodobě stále zlepšuje, objem nesplácených úvěrů na spotřebu se meziročně zvýšil o 10 % na 25,5 miliardy korun.

Vývoj nespláceného dluhu změnil svůj směr už začátkem loňského roku. Zásluhu na tom má zejména zhoršená platební morálka u úvěrů na spotřebu, které tvoří 85 % celkové nesplácené částky. Dlouhodobým trendem je také snižující se počet nesplácejících dlužníků, a tím i zvyšování průměrné částky po splatnosti, což vnímáme jako varovný signál, říká Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací.

Největší problém se splácením mají mladí lidé ve věkové skupině od 15 do 24 let, a to o 26,3 % na 1,5 miliardy Kč. V této skupině se také výrazně zvýšila průměrná nesplácená částka, která činí 112 tisíc Kč. Potíže se splácením má také věková skupina mezi 30–34 lety, celkový objem nesplácené částky se zde zvýšil o 23,1 % na 4,5 miliardy Kč. Nejstarší kategorie dlužníků, lidé ve věku nad 55 let naopak splácí nejlépe.