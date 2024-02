Roste počet lidí, kteří nezvládají splácet půjčky. Nejčastějšími hříšníky jsou třicátníci

Výše spotřebitelských úvěrů, které si obyvatelé Česka napůjčovali, dosáhla na konci roku 2023 lehce přes 579 miliardy Kč. Meziročně se tento celkový dluh zvýšil téměř o 50 mld. Kč, což je o 8,9 % více. Nejvíce si lidé půjčovali v posledním čtvrtletí loňského roku a to nejvíce v Praze, nejméně naopak na Vysočině. Průměrná částka na jednoho člověka s krátkodobým úvěrem (tedy nikoli úvěrem na bydlení) činí 248 tisíc Kč a nejvyšší částky si půjčují lidé ve věku od 35 do 44 let.





U nesplácených krátkodobých úvěrů se objem zvýšil meziročně o 9,5 % na 25 miliard Kč. Průměrná nesplácená částka se zvýšila o 8 % na 143,6 tisíce Kč. Narostl také počet klientů, kteří své úvěry nedokážou splácet, a to až o 1,1 % na 174 tisíc lidí.





Největší vykřičník vidíme u mladších třicátníků, u kterých se objem nesplácené částky dluhu na spotřebu zvýšil meziročně o 20 % na 4 miliardy korun a jejichž počet se zvýšil meziročně o 9 % na 26 tisíc lidí, říká Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací. Dodává, že ve věkové skupině 35–44 let došlo k nárůstu nespláceného krátkodobého dluhu o 13 % na 6,3 miliardy Kč a počtu lidí o 4,4 % na 40 tisíc.