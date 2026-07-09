Rodičovský příspěvek čekají změny. Nepotěší ale všechny

Novelu, která navyšuje rodičovský příspěvek na 400 000 Kč pro jedno dítě a na 800 000 Kč pro dvojčata a vícerčata, finálně odsouhlasili poslanci. V přepočtu na měsíční výši dávky to znamená přilepšení o 1700 Kč při čerpání dávky do 3 let věku dítěte a 2800 Kč při čerpání dávky do 2 let věku dítěte.
Připomeňme, že rodičovský příspěvek lze pobírat na nejmladší dítě v rodině, a dosáhnou na něj všichni rodiče bez nutnosti plnit další podmínky. Celkovou částku je nutné v měsíčních dávkách vyčerpat maximálně do 3 let věku dítěte, respektive do 4 let u dětí narozených před rokem 2024. Konkrétní rychlost čerpání se pak odvíjí také od výše předchozích příjmů rodičů.
Na vyšší rodičák ovšem dosáhnou pouze děti narozené příští rok, respektive nejdříve 1. ledna 2027. Zvýšení dávky pro všechny děti mladší 3 let by jednoduše přišlo státní kasu příliš draho.
Návrhy opozice zavést vedle jednorázového navýšení také automatickou valorizaci – tedy navyšování příspěvku v závislosti na růstu mezd a inflace, přes koaliční poslance neprošly.
Změny musí ještě projednat Senát a poté podepsat prezident.
Rodičovský příspěvek před porodem
Vedle vyšší dávky čeká budoucí rodiče od 1. ledna 2027 ještě jedna novinka: rodičovský příspěvek půjde čerpat už dva měsíce před porodem. Ani tato změna se ale nebude vztahovat na všechny, využít ji budou moct pouze maminky, které nedosáhnou na peněžitou pomoc v mateřství.
V praxi má jít například o studentky nebo dlouhodobě nezaměstnané ženy, které nezískali potřebnou dobu pojištění, a tedy jim na mateřskou nevznikne nárok. A protože v pokročilém stádiu těhotenství se přivýdělek shání těžko, zůstávala tato skupina žen těsně před porodem zcela bez prostředků.
Nově ale dosáhnou na rodičovský příspěvek 15 000 Kč měsíčně a vyčerpaná suma se jim poté odečte z celkové částky rodičovského příspěvku.