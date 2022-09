Rodiče mohou u Air Bank nově zakládat dětem účet přes My Air. Banka jim dá i kapesné

Autor: Pixabay.com

Air Bank nově umožňuje zakládat běžný účet pro děti oline i přes mobilní aplikaci My Air. Rodiče tak mohou zřídit konto svým dětem ve věku od 8 do 14 let.





Rodiče mohou bezplatně zakládat účty všem svým dětem zvlášť, podmínkou ale je, aby majitel běžného účtu byl podle rodného listu dítěte jeho zákonným zástupcem a aby dítě mělo buď cestovní pas, anebo dětský občanský průkaz a také vlastní české telefonní číslo.

Přes mobilní aplikaci je také možné i požádat o platební kartu či platební nálepku, propojit účet s dětskou verzí aplikace nebo založit úročený účet na šetření.





V tom si dítě může vytvořit až deset virtuálních obálek, které lze pojmenovat podle toho, na co si v nich šetří. Je možné u nich nastavit cílovou částku a z galerie obrázků ke každé obálce zvolit i symbol, který jeho přání znázorňuje. Spořicí účet v současnosti nabízí 5 % ročně pro zůstatek do 250 tis. Kč. U spořicího účtu pro děti ale není nutné pro získání této sazby plnit podmínku alespoň pěti plateb kartou měsíčně.

Do konce letošního roku banka ke každému nově založenému účtu pro děti v aplikaci My Air přidá první kapesné ve výši 300 korun.

Naše nové řešení je provázané přímo s rodiči, kteří mají o účtu pro děti přehled ve svém mobilním bankovnictví. Dítě může s účtem pracovat v dětské verzi aplikace My Air, platit kartou a využívat také účet na šetření s možností našetřit si na konkrétní cíle, uvedl Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní služby Air Bank.

Zařídili byste svým dětem dětský účet? Mé dítě/děti už ho má/mají. Ano, je to dobrý nápad. Nevím. Ne, myslím si, že je to zbytečné. Ne, myslím si, že to vůbec není vhodné. Zobraz výsledek

Účet pro dítě do 14 let rodič nejen zakládá, ale i během jeho užívání dítětem stále zůstává majitelem. Dítě má k účtu přístup jako disponent a může ho využívat jen v takovém rozsahu, který povolí rodič.

Dospělý tak může například nastavit jiný limit pro platby kartou v obchodech a jiný zase pro platby na internetu, nebo nastavením nulového limitu u karty dané platby znemožní. O účtech pro děti mají rodiče přehled přímo ve svém mobilním bankovnictví, kde mají i samostatné tlačítko, přes které lze na dětské konto rychle poslat peníze.