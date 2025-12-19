Rodiče malých dětí a zdravotní pojištění: Příští rok přinese několik změn

Rodičů, kteří pečují o malé děti, se příští rok dotkne několik změn. Řada jich souvisí se zdravotním pojištěním.
Sjednocení pravidel pro placení záloh
Od příštího roku se sjednotí pravidla pro placení záloh na zdravotní pojištění u OSVČ, které nevykonávají hlavní činnost. Ty nemusí platit zálohy v minimální výši, ale jen z reálných příjmů.
Jde o OSVČ, o kterých po celý kalendářní měsíc platí, že:
- jsou státním pojištěncem (pojistné na zdravotní pojištění za ně platí stát),
- jsou zároveň zaměstnané a platí pojistné na zdravotní pojištění aspoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,
- celodenně osobně a řádně pečují aspoň o jedno dítě do 7 let nebo aspoň o dvě děti do 15 let,
- mají těžké tělesné, smyslové nebo mentální postižení a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZPT/P,
- dosáhly důchodového věku, ale nesplňují jinou podmínku pro přiznání starobní penze.
Státními pojištěnci jsou například nezaopatřené děti, příjemci penzí, příjemci mateřské či rodičovského příspěvku, dále rodiče na rodičovské dovolené, registrovaní uchazeči o práci, osoby závislé na péči jiných lidí a osoby invalidní (III. stupeň) nebo ty, které dosáhly důchodového věku, ale nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu. Dále sem patří také osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
Jednotný přístup k platbě záloh
Mezi pravidly pro tyto OSVČ (na něž se nevztahuje povinnost platit aspoň minimální zálohy), ale panují rozdíly v povinnosti platit pojistné formou záloh.
U státních pojištěnců totiž platí, že během prvního kalendářního roku své činnosti nemusí hradit pojistné prostřednictvím záloh. Mohou ho po skončení roku doplatit při podání Přehledu.
U OSVČ, které jsou zároveň zaměstnané a platí pojistné na zdravotní pojištění aspoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance, je to ale jinak. Tyto OSVČ zálohy platit nemusí vůbec. Neznamená to, že by nemusely platit pojistné, jen ho mohou uhradit najednou po skončení daného roku právě až při podání Přehledu.
S příštím rokem se pravidla pro placení záloh sjednotí pro všechny OSVČ, které platí pojistné z reálného příjmu. Nově nebudou muset hradit pojistné formou záloh (ale pokud naopak budou chtít, mohou) ale budou ho moci doplatit vcelku po podání Přehledu za daný rok.
Možnost výdělku pro pečující rodiče
Osoby, které celodenně osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku jsou nyní státními pojištěnci (zdravotní pojištění za ně platí stát) jen v případě, že nemají žádné příjmy z podnikání či zaměstnání. To se od příštího roku změní a pečující rodiče tak budou mít příležitost přivýdělku, jako ji mají další státní pojištěnci (např. důchodci, studenti, rodiče na mateřské a rodičovské).
Stát bude nově platit pojistné za jednoho z rodičů pečujícího o jedno dítě do sedmi let věku i po dobu, kdy bude mít rodič příjem ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti.
Omezení statusu státních pojištěnců pro pečující rodiče
U skupiny pečujících rodičů ještě zůstaneme. Jak už jsme uvedli, v současnosti jsou v kategorii státních pojištěnců zařazeni rodiče pečující o jedno dítě do sedmi let nebo o dvě děti do patnácti let věku.
Od roku 2026 ale budou v kategorii státních pojištěnců už jenom rodiče, kteří pečují o děti do 7 let. Pokud rodiče dětí do patnácti let věku nebudou zaměstnanci či OSVČ, budou si platit pojistné sami jako osoby bez zdanitelných příjmů.
Zrušení podmínky celodenní péče
Od příštího roku také dojde ke zrušení dosavadní podmínky „celodenní“ péče o dítě, která souvisí s maximální povolenou dobou, po kterou mohou být děti v předškolním zařízení (nyní max. 4 hodiny). Podmínka je limitující a pro zdravotní pojišťovny navíc obtížně kontrolovatelná.
Zrušením této podmínky dojde k pobídce využívání zkrácených pracovních úvazků, kdy rodiče již nebudou limitováni dobou, po kterou maximálně budou moci být děti ve školce, vysvětluje důvodová zpráva.