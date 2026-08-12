Rodiče čekají klidnější začátek školy, výdaje nad 5 tisíc předpokládá jen pětina. Nejchudším pomůžou úřady

Většina rodičů očekává, že letošní začátek školního roku zvládne s výdaji do 3000 Kč, vyplývá z průzkumu České bankovní asociace.
Téměř polovina rodičů (48 %) očekává, že je začátek školního roku vyjde maximálně na 3000 Kč. Méně než 1000 Kč plánuje vydat 11 % z nich, dalších 37 % počítá s částkou mezi 1000 až 3000 Kč. Naopak podíl rodičů, kteří očekávají náklady převyšující 5000 Kč, dlouhodobě klesá – zatímco v roce 2024 činil čtvrtinu, letos jde o 19 %.
Po několika letech vysoké inflace vidíme, že rodiče očekávají klidnější začátek školního roku. Neznamená to ale, že by přestali pečlivě hospodařit. Naopak – většina domácností dál plánuje výdaje, porovnává ceny a hledá možnosti úspor, říká Andrea Machálková, expertka ČBA na finanční vzdělávání.
Největší položkou spojenou se začátkem školního roku zůstává oblečení a obuv, které označilo za nejvýznamnější výdaj 46 % rodičů. Následují zájmové kroužky a sportovní aktivity (40 %) a školní potřeby včetně učebnic (30 %). Významnou položku představuje také elektronika, například notebooky nebo tablety, se kterou počítá téměř čtvrtina rodičů.
Mimořádná okamžitá pomoc pro rodiny v hmotné nouzi
Rodiny s nízkými příjmy, které nezvládají hradit školní potřeby ze svého, mohou požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Na rozdíl od ostatních dávek jde ale o dávku nenárokovou, což znamená, že o jejím přiznání a také konkrétní sumě vždy rozhodují pracovníci Úřadu práce na základě zhodnocení vaši příjmové, majetkové a sociální situace a odůvodněnosti konkrétního výdaje.
Základní podmínkou pro přiznání této dávky je, že jste v hmotné nouzi. Za člověka v hmotné nouzi zákon považuje osoby, jejichž celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší společensky přijatelné úrovni. V hmotné nouzi naopak není ten, kdo se nesnaží svoji situaci prokazatelně řešit vlastní aktivitou, do které se přitom počítá i evidence na ÚP jakožto uchazeče o zaměstnání.
Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí v různých životních situacích, na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů na vzdělávání ji lze vždy čerpat jen v souvislosti s potřebami nezaopatřených dětí. Do skupiny nezaopatřených dětí obecně spadají všichni žáci základních škol a studenti do 26 let věku, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání.
Zároveň platí, že mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nákladů spojených se vzděláváním dítěte lze během 1 roku vyplatit pouze do výše 10násobku životního minima jednotlivce – aktuálně tedy maximálně do částky 48 600 Kč.
Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím formulářů, které najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce.