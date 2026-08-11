Roaming: Podívejte se, jak si cenově stojí hlavní i virtuální operátoři

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Na území Evropské unie neplatíte nad rámec svého tarifu žádné zvláštní poplatky, takže roaming využíváte jako za domácích podmínek (tzv. „roam like at home“). Pravidlo platí na hovory (do mobilních i pevných sítí), textové zprávy (SMS) i datové služby. Strop na data je aktuálně stanoven ve výši 1,30 eur za 1 GB dat + DPH, ale od příštího roku se bude snižovat na 1 euro za GB + DPH.
O roaming se jedná, pokud v zemi, kde máte tarif sjednaný, používáte svůj mobil více, než v cizině. Za domácích podmínek ho máte k dispozici kromě členských zemí EU také v zemích Evropského hospodářského prostoru (na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku), v Moldavsku a na Ukrajině.
V ostatních zemích neplatíte žádné poplatky navíc v případě přijímání hovorů či textových zpráv, za odchozí volání, SMS a spotřebovaná data ale můžete platit mnohonásobně více než jste zvyklí. Někteří operátoři ale mohou z vlastního rozhodnutí rozšířit nabídku „roam like at home“ i na další země. To je ale věc, kterou u svého operátora musíte zkontrolovat.
Letošní nabídka roamingu do zemí, kde nevoláte za stejné ceny jako doma, se u hlavních mobilních a virtuálních operátorů liší.
Náš sesterský server Podnikatel.cz ve svém článku porovnal ceny operátorů:
- BLESKMobil,
- GoMobil,
- Kaktus,
- LAMA mobile,
- MOBIL.CZ,
- O2,
- T-Mobile,
- Vodafone.
Porovnání cen si můžete přečíst v článku Roaming 2026: Srovnali jsme ceny operátorů. Kde vás data vyjdou na tisíce?