Řízení rizik NN Životní pojišťovny nově vede Hana Havlíčková

S účinností od 1. října 2025 byla Hana Havlíčková jmenovaná novou ředitelkou NN Životní pojišťovny. Po schválení Českou národní bankou bude jmenována členkou představenstva NN Penzijní společnosti.
V NN Životní pojišťovně působí Havlíčková již od roku 2014, předtím pracovala například v konzultantské společnosti Deloitte. V NN Životní pojišťovně se dosud věnovala především zavedení standardů Solvency II a IFRS17 a zrychlení a optimalizaci reportingu. Naposledy byla ředitelkou aktuárského reportingu.
V rámci nové pozice bude Havlíčková zodpovědná za oblast aktuárského reportingu, řízení finančních i nefinančních rizik, včetně rizik operačních a prevencí podvodů.
Letos jde již o druhou změnu ve vedení NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti. V březnu se stal novým obchodním a marketingovým ředitelem a také členem představenstva NN Penzijní společnosti Juan Canellas Balanza.
NN Group, pod kterou NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost spadá, působí v 9 evropských zemích a také v Japonsku.