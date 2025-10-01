Měšec.cz  »  Řízení rizik NN Životní pojišťovny nově vede Hana Havlíčková

Řízení rizik NN Životní pojišťovny nově vede Hana Havlíčková

Monika Veselíková
Včera
Hana Hlaváčková Autor: NN Životní pojišťovna
Ředitelka řízení rizik NN Životní pojišťovny Hana Havlíčková.

S účinností od 1. října 2025 byla Hana Havlíčková jmenovaná novou ředitelkou NN Životní pojišťovny. Po schválení Českou národní bankou bude jmenována členkou představenstva NN Penzijní společnosti.

V NN Životní pojišťovně působí Havlíčková již od roku 2014, předtím pracovala například v konzultantské společnosti Deloitte. V NN Životní pojišťovně se dosud věnovala především zavedení standardů Solvency II a IFRS17 a zrychlení a optimalizaci reportingu. Naposledy byla ředitelkou aktuárského reportingu.

V rámci nové pozice bude Havlíčková zodpovědná za oblast aktuárského reportingu, řízení finančních i nefinančních rizik, včetně rizik operačních a prevencí podvodů.

Letos jde již o druhou změnu ve vedení NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti. V březnu se stal novým obchodním a marketingovým ředitelem a také členem představenstva NN Penzijní společnosti Juan Canellas Balanza.

NN Group, pod kterou NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost spadá, působí v 9 evropských zemích a také v Japonsku.

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

