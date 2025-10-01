Měšec.cz  »  Řízení rizik NN Životní pojišťovny nově vede Hana Havlíčková

Řízení rizik NN Životní pojišťovny nově vede Hana Havlíčková

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Hana Hlaváčková Autor: NN Životní pojišťovna
Ředitelka řízení rizik NN Životní pojišťovny Hana Havlíčková.

S účinností od 1. října 2025 byla Hana Havlíčková jmenovaná novou ředitelkou NN Životní pojišťovny. Po schválení Českou národní bankou bude jmenována členkou představenstva NN Penzijní společnosti.

V NN Životní pojišťovně působí Havlíčková již od roku 2014, předtím pracovala například v konzultantské společnosti Deloitte. V NN Životní pojišťovně se dosud věnovala především zavedení standardů Solvency II a IFRS17 a zrychlení a optimalizaci reportingu. Naposledy byla ředitelkou aktuárského reportingu.

V rámci nové pozice bude Havlíčková zodpovědná za oblast aktuárského reportingu, řízení finančních i nefinančních rizik, včetně rizik operačních a prevencí podvodů.

Letos jde již o druhou změnu ve vedení NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti. V březnu se stal novým obchodním a marketingovým ředitelem a také členem představenstva NN Penzijní společnosti Juan Canellas Balanza.

Obchod a marketing v NN Životní pojišťovně a NN penzijní společnosti povede Juan Canellas Balanza Přečtěte si také:

Obchod a marketing v NN Životní pojišťovně a NN penzijní společnosti povede Juan Canellas Balanza

NN Group, pod kterou NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost spadá, působí v 9 evropských zemích a také v Japonsku.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 1. 10. 2025

Dále u nás najdete

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).