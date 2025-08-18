Řízení kreditních rizik v ČSOB nově povede Tomáš Korbas, mezinárodní acquiring převezme Přemysl Hanzelka

Tomáš Korbas se od října stane novým výkonným ředitelem divize řízení úvěrových rizik skupiny ČSOB. Nahradí tak Boštjana Jazbeca, který se přesunul na řídící pozici v KBC Group Risk Management. V současnosti je zde Korbas výkonným ředitelem útvaru mezinárodní acquiring. Jeho úkolem na nové pozici bude strategické řízení úvěrového rizika, validace modelů a poradenství představenstvu v souladu s regulačními požadavky.
Tomáš Korbas působí ve skupině ČSOB od roku 2009. Na stávající pozici je od jara 2022, předtím byl členem představenstva a ředitelem financí a rizik v ČSOB Leasing a ředitelem útvaru úvěry pro korporátní klientelu a banky. Než přišel do ČSOB, pracoval po studiích na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Bratislavě i na vedoucích pozicích v ING Bank a Volksbank.
Řízení útvaru mezinárodní acquiring za něj od října převezme Přemysl Hanzelka, stávající ředitel řízení retailových segmentů. V nové roli bude zodpovědný za koordinaci aktivit ČSOB v oblasti mezinárodního acquiringu, posilování vztahů s obchodními partnery a hledání nových příležitostí na zahraničních trzích.
Přemysl Hanzelka pracuje ve skupině ČSOB už od roku 1998. Retailové segmenty zde řídí od roku 2022, předtím byl pět let ředitelem Poštovní spořitelny. Zároveň vedl skupinu lidí, která vyjednávala spolupráci skupiny ČSOB s Českou poštou. Deset let Hanzelka působil také v korporátním segmentu ČSOB, kde se zaměřoval hlavně na akvizice mezinárodních firem. Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.