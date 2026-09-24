Řidičské průkazy budeme možná měnit jen jednou za 15 let, obytňáky budou moci jezdit rychleji

Platnost nově vydávaných řidičských průkazů by se mohla prodloužit ze současných 10 na 15 let. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou ministerstvo dopravy poslalo do připomínkového řízení.
Platnost průkazů by se měla prodloužit pro skupiny AM, A1, A2, A, B a B+E, tedy hlavně těch na motocykly, osobní automobily a osobní automobily s přívěsem.
Chceme řidičům zjednodušit život, proto navrhujeme prodloužit platnost řidičských průkazů z deseti na okomentoval chystanou novinku ministr dopravy Ivan Bednárik s tím, že ministerstvo chce prostřednictvím novely také umožnit řidičům těžších obytných vozů jezdit svižněji.
patnáct let, jak je běžné i v dalších evropských zemích, například v Německu, Dánsku či Rakousku.
Méně časté výměny dokladů ušetří čas řidičům i práci úřadům,
Povolená rychlost by se měla pro jízdu na dálnicích a silnicích navýšit z nynějších 80 na 100 km/h a platila by pro obytné automobily s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kilogramů a nejvýš 7500 kilogramů. Na ostatních silnicích by se rychlostní limity pro tuto kategorii vozidel neměnila.
Resort dopravy by chtěl s novelizací také usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničními vozidly.
Novela proto rozšiřuje okruh dopravních deliktů z 8 na 18 (například ujetí od dopravní nehody), u kterých si členské státy EU pomáhají s předáváním informací a vymáháním pokut. Upravuje též postupy pro elektronickou výměnu údajů o vozidlech, jejich provozovatelích a řidičích, doručování vysvětlil Bednárik.
písemností i samotné vymáhání. Díky tomu se zlepší vymahatelnost práva napříč EU,
Novela by podle něj měla také umožnit řízení některých vozidel na alternativní pohon s oprávněním B a B+E s řidičským oprávněním skupiny B s největší povolenou hmotností nad 3500 kilogramů a nejvýše 4250 kilogramů.
Návrh také více specifikuje získání akreditace dopravního psychologa, sankce za porušení pravidel či doplnil mluvčí ministerstva František Jemelka a dodal, že předloha zároveň zpřesní i vymezení návykových látek, využití záznamů z trestního řízení při odnímání řidičského oprávnění a pravidla pro vozidla při údržbě chodníků.
její odnímání. S vymezenými výjimkami je má zavést i pro řidiče vozidel s právem přednostní jízdy, kteří
je dosud absolvovat nemusejí,
Až návrh projde připomínkováním, bude o něm jednat vláda. Změny by měly začít platit od 1. 7. 2027.
Ministerstvo dopravy také změní podobu zkoušek z ovládání a údržby vozidla. Připravilo a zveřejnilo aktualizaci otázek, které mají lépe odpovídat současné technice. Změna se dotkne uchazečů o řidičská oprávnění skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E.
Řidičáky na náklaďáky a autobusy čeká změna. Zkoušky na ně se zbaví starých otázek
Informovali jsme také o chystané regulaci, která může změnit trh taxislužby v Česku. Města totiž mají získat pravomoc zavést vlastní zkoušky pro řidiče, což může zvýšit náklady na provoz taxi a v některých místech omezit počet dostupných řidičů.