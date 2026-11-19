Ministerstvo financí zveřejnilo nová maxima u cen pohonných hmot, která budou platit v pátek 20. 11. 2026. Cenový strop u benzinu Natural 95 klesne oproti čtvrtku z ceny 40,22 Kč/l na 39,80 Kč/l. U nafty se maximální povolená cena sníží z dnešních 45,68 Kč/l na 45,20 Kč/l.
Oproti čtvrtečním limitům klesne maximální cena benzinu o 42 haléřů/l, u nafty se strop sníží o 48 haléřů/l. Pokud zítra natankujete 50 l benzinu, tak oproti čtvrtečnímu cenovému maximu ušetříte 21 Kč. U stejného množství nafty bude rozdíl 24 Kč.
Nové cenové stropy budou platit v pátek 20. 11. 2026 od 00:00 do 24:00 hodin po celé ČR. Stanovené stropy jsou maximální povolenou hranicí pro cenu pohonných hmot, takže čerpací stanice je mohou prodávat i levněji. Regulace se však týká jen běžných paliv, na ceny těch prémiových se nevztahuje.
Čerpací stanice si v období cenových stropů mohou připočítat marži maximálně ve výši 2,50 Kč/l. Maximální přípustnou cenu pohonných hmot získáme jako součet:
- průměru velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL,
- denní kotace burzovní organizace Platts (vč. platné spotřební daně)
- 2,50 Kč/l povolené marže + DPH.
Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.
Stát obnovil regulaci cen pohonných hmot od 1. 10. 2026 kvůli konfliktu na Blízkém východě a tlaku na růst cen ropy. Vláda následně opatření prodloužila až do 30. 11. 2026. Do stejného data zůstává snížena také spotřební daň z nafty, a to o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH je 2,35 Kč.