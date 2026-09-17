Řidičáky na náklaďáky a autobusy čeká změna. Zkoušky na ně se zbaví starých otázek

Budoucí řidiči nákladních vozidel a autobusů se budou od roku 2027 připravovat na jinou podobu zkoušky z ovládání a údržby vozidla. Ministerstvo dopravy připravilo a zveřejnilo aktualizaci otázek, které mají lépe odpovídat současné technice. Změna se dotkne uchazečů o řidičská oprávnění skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E
Současná sada otázek obsahuje 45 témat. Ministerstvo plánuje jejich počet snížit na 40 a změnit jejich zaměření. Část otázek podle něj odpovídá vozidlům a servisní praxi z 90. let, kdy se od profesionálních řidičů očekávaly výrazně větší znalosti mechanických oprav.
Z připravované aktualizace mají zmizet například otázky týkající se suchých a mokrých čističů vzduchu, nesynchronizovaných převodovek, mechanických regulátorů otáček vstřikovacích čerpadel nebo výměny žárovek.
Naopak přibudou témata spojená s dnešními kamiony a autobusy.
Nově má být zařazeno 8 otázek zaměřených na asistenční systémy řidiče a moderní technologie. Uchazeči o řidičské oprávnění se budou muset orientovat například v adaptivním a prediktivním tempomatu, systémech sledování mrtvého úhlu nebo elektronické stabilizaci ESC.
Změny se dotknou také ekologických technologií. Nové otázky mají zahrnout alternativní pohony, jejich provozní specifika nebo používání kapaliny AdBlue.
Dnešní otázky vycházejí ze starší koncepce, která předpokládala, že řidič profesionálního vozidla musí mít rozsáhlé znalosti konstrukce a oprav. Moderní vozidla ale stále více využívají elektronické řízení, diagnostiku a komunikaci se servisem. Ministerstvo proto nově chce ověřovat především schopnost řidiče správně používat techniku, rozpoznat závady a reagovat na ně.
Nová podoba otázek má začít platit od 1. ledna 2027. Do té doby musí projít legislativním procesem včetně připomínkového řízení.
|Současný stav
|Návrh od 1. 1. 2027
|45 otázek
|40 otázek
|Důraz na mechanické znalosti
|Důraz na obsluhu moderní techniky
|Otázky na starší konstrukci vozidel
|Otázky na asistenční systémy, elektroniku, alternativní pohony
|Otázky vycházející z 90. let
|Aktualizované otázky podle současných vozidel v roce 2026