Řidičák jen v mobilu? Nové pravidlo bude fugovat i na úrovni celé EU

Některá z pravidel, která jsou zaváděna v souvislosti s řízením aut v ČR, budou platit i na celoevropské úrovni. Shodli se na tom v Bruselu ministři dopravy členských zemí, když přijali tzv. pozici Rady k dalším směrnicím souvisejícím s legislativním balíčkem k bezpečnosti silničního provozu, tzv. Road Safety Package.





Ve směrnici o řidičských průkazech se schválené české novinky zavádějí i na celoevropské úrovni. Možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora už od 17 let a řidičák na zkoušku tak už nebudou jen výsadou ČR a několika dalších států, ale stanou se společnou evropskou praxí, uvedl k novinkám ministr dopravy Martin Kupka.





Jak už naznačil, přijatá směrnice by v nadcházejících letech měla na evropských silnicích umožnit:

mladým lidem od 17 let řízení vozu s doprovodem,

přísnější podmínky pro začínající řidiče během prvních dvou let po získání řidičského oprávnění (členské státy mohou nastavit i delší lhůtu),

prokazovat se řidičským oprávněním v mobilu.

Svoboda pohybu a cestování je jedním ze základních stavebních kamenů Evropské unie. Je dobře, že v tomto ohledu bude digitalizace pokračovat a za pár let budeme moci projet celou Evropu s řidičákem, který budeme mít nahraný v mobilu, dodal ministr dopravy a připomněl, že v ČR nebude potřeba mít u sebe fyzicky při řízení řidičský průkaz už od 1. ledna 2024. Při cestách do zahraničí potrvá tato povinnost zatím nadále, než dojde k implementaci nových pravidel do legislativy jednotlivých členských zemí.

Během roku 2024 českým řidičům odpadne také povinnost vozit s sebou zelenou kartu, která prokazuje sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Policie či dopravní inspektorát si budou moci tyto informace nově ověřit online bez nutnosti vůz zastavit. Změna je součástí návrhu nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, která je nyní ve schvalování. Přímo zrušení povinnosti mít u sebe zelenou kartu ale začne platit až půl roku po účinnosti kvůli přechodu na online systém výměny dat. Stejná právní úprava přinese i další důležité změny. Např. navýšení minimálního pojistného u sjednávaného povinného ručení nebo rozšíření povinnosti pro jeho sjednání i na další vozidla. Přečtěte si také: Změny u povinného ručení: Vyšší limity a rozšíření povinností, kdo jej musí sjednat

Ministři členských států se věnovali také zlepšení přeshraničního vymáhání pokut za spáchané dopravní přestupky. Rozšířili proto seznam přestupků, u kterých si orgány budou vyměňovat informace o řidičích či vlastnících vozidel (např. nebezpečné předjíždění, jízda v protisměru, nedodržení bezpečné vzdálenosti či vjetí na železniční přejezd přes zákaz).

Nám se podařilo do tohoto seznamu také prosadit přestupek, kdy řidič ujede od nehody, dodal Kupka s poukazem na to, že nyní mají úřady obcí s rozšířenou působností často problém s doručením pokuty hříšníkovi. Nově bude možné využít služby národního kontaktního místa, které pomůže oznámení o spáchání přestupku doručit viníkovi. Celý systém by tak měl být podle něj efektivnější.

Ministři v rámci zasedání hovořili také o dalších možnostech financování výstavby dopravní infrastruktury z evropských fondů. Česká vláda teď dokončila desetiletý investiční plán, v rámci kterého počítá s rozvojem dopravní sítě, například prostřednictvím investic do modernizace železnice a vysokorychlostních tratí, které nás mají lépe propojit s Evropou.