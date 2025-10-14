Měšec.cz  »  Richard Podpiera sjednotí řízení investic v ČSOB, Marcela Suchánková povede KBC Global Services

Richard Podpiera sjednotí řízení investic v ČSOB, Marcela Suchánková povede KBC Global Services

Gabriela Hájková
Dnes
Skupina ČSOB sjednotí své investiční útvary a investiční dceřiné společnosti pod tzv. Skupinové investice. Bude sem začleněna ČSOB Penzijní společnost, Patria investiční společnost, česká pobočka KBC AM, Skupinové centrum pro investice, a nově také společnost Patria Finance. Od 1. prosince 2025 novou oblast povede Richard Podpiera, stávající generální ředitel společnosti Patria Finance, který si tuto funkci zachová souběžně i se svou novou pozicí.

Cílem Skupiny ČSOB je mít v nabídce investiční produkty a služby pro všechny typy klientů, od začínajících investorů až po ty zkušené a bonitní klienty.  

Investice patří mezi nejrychleji rostoucí oblasti našeho podnikání a zároveň představují klíčový pilíř budoucího rozvoje finančních služeb. Chceme, aby ČSOB byla hybatelem tohoto trendu – nabízela klientům inovativní a dostupná řešení, která jim umožní zhodnocovat své prostředky moderním a udržitelným způsobem, uvedl ke sjednocování investiční oblasti Martin Jarolím, člen představenstva skupiny ČSOB, který je zodpovědný za retailové bankovnictví včetně portfolia investic. 

Novou oblast investic povede Richard Podpiera

Skupina ČSOB oznámila i další personální novinku. KBC Global Services od začátku příštího roku nově povede Marcela Suchánková, dosavadní výkonná ředitelka pro oblast investic a současně generální ředitelka ČSOB Penzijní společnosti (pozici generálního ředitele ČSOB Penzijní společnosti banka oznámí v následujících týdnech, stejně jako vedení české pobočky KBC Asset Management).

Nová výkonná ředitelka KBC Global Services bude zodpovědná za řízení klíčového servisního centra skupiny KBC, které zajišťuje provozní i IT podporu jejím bankovním a pojišťovacím entitám. Na pozici nahradí Jana Swinnena, který se po více než čtyřiceti letech ve skupině KBC rozhodl odejít do důchodu.

Marcela patří mezi naše nejzkušenější manažerky, během své kariéry vedla klíčové oblasti od HR a IT až po investice. Její široký záběr, leadership a orientace na výsledky budou pro KBC Global Services značným přínosem. Chtěl bych jí za veškeré dosavadní úspěchy poděkovat, stejně jako Janu Swinnenovi patří velké díky za jeho mimořádné nasazení a jeho více než čtyřicetiletý přínos celé skupině KBC, uvedl ke změně Aleš Blažek, generální ředitel skupiny ČSOB. 

Marcela Suchánková se ujme nové role výkonné ředitelky KBC Global Services

Marcela Suchánková má za sebou více než 28 let zkušeností v bankovnictví. Do skupiny ČSOB nastoupila v roce 1997. Prošla řadou oblastí, od komunikace až po retail a vývoj produktů. Významné profesní zkušenosti nasbírala také v roli členky představenstva ČSOB, kterou vykonávala mezi lety 2017 až 2022. Zde byla zodpovědná za oblasti IT, HR, Operations, Právní a Facility Management. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu informatiky a statistiky, obor informační management a MBA na US Business School Prague. 

Richard Podpiera vedl ve své více než 14leté kariéře v ČSOB již několik útvarů včetně Strategie, Retailové segmenty, Řízení aktiv a pasiv, Data a zpracování operací. Před nástupem do ČSOB pracoval ve společnosti McKinsey & Co. a v Mezinárodním měnovém fondu. Svoji kariéru ve finančním sektoru začínal v roce 1994 v brokerské společnosti Atlantik FT. Vystudoval finance na Masarykově univerzitě, získal Ph.D. v ekonomii na CERGE-EI a titul CFA. 

Zdroj: ČSOB

