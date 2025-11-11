Měšec.cz  »  Revolut zvyšuje ceny prémiových tarifů. Stávající uživatelé si připlatí od ledna

Revolut zvyšuje ceny prémiových tarifů. Stávající uživatelé si připlatí od ledna

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

Revolut Autor: Revolut Ltd.
Ilustrační fotografie.

Anglická banka Revolut, působící v EU pod litevskou licencí, navýší poplatky za placené tarify Premium, Metal či Ultra. Plus a Standard zůstávají beze změny.

Stávajícím uživatelům s jedním z placených tarifů Premium, Metal či Utra začne Revolut novou cenu účtovat od 12. ledna 2026. Noví uživatelé s ní musí počítat automaticky.

Nově jsou tedy měsíční ceny stanovené následovně:

  • Premium: 249,99 Kč měsíčně (dosud 219,99 Kč)
  • Metal: 394,99 Kč měsíčně (dosud 349,99 Kč)
  • Ultra: 1320 Kč měsíčně (dosud 1200 Kč)

Cena tarifu Plus zůstává na částce 114,90 Kč měsíčně a i nadále lze využít bezplatný tarif Standard.

Potřeby našich zákazníků se vyvíjejí, stejně jako náš produkt. Stejně jako před 2 lety i nyní zvyšujeme ceny v souvislosti s rozšířením nabídky. Výrazně investujeme do cenných cestovních, lifestylových a wellness služeb, po nichž podle dat zákazníci silně volají. Toto navýšení nám umožňuje zachovat jedinečnou hodnotu, kterou v bankovním sektoru nabízí jen málo hráčů, stojí v odůvodnění úprav cenových plánů.

Revolut spustil spořicí účty v CZK. Na českou konkurenci nemají, ale výhody existují Přečtěte si také:

Revolut spustil spořicí účty v CZK. Na českou konkurenci nemají, ale výhody existují

O něco příjemnější novinkou je rozšíření některých benefitů spojených s těmito prémiovými tarify.

Uživatelé placených tarifů Premium, Metal mají nově přístup k bezplatným eSIM datovým balíčkům – 1 GB pro tarif Premium a 3 GB pro Metal. 

Uživatelům s tarifem Ultra, kteří mohli tuto výhodu čerpat v minulosti, alespoň vzroste porce dat – z 3 na 5 GB dat měsíčně. Nadto také získají neomezený přístup ke službě rychlých bezpečnostních kontrol (Fast Track) na letištích, podmínkou je rezervace přes Revolut účet.

Další novinkou je přístup k prémiovým předplatným aplikací Duolingo, Flo a Lovable – ty jsou nově dostupné pro všechny tři tarify.

Test kurzů platebních karet v praxi: Projeli jsme Evropu, platili 20 kartami a sledovali marže Přečtěte si také:

Test kurzů platebních karet v praxi: Projeli jsme Evropu, platili 20 kartami a sledovali marže

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 11. 11. 2025

Dále u nás najdete

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Záhadný sabotér "z Prahy" trollí ransomwarový gang

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).