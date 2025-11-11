Revolut zvyšuje ceny prémiových tarifů. Stávající uživatelé si připlatí od ledna

Anglická banka Revolut, působící v EU pod litevskou licencí, navýší poplatky za placené tarify Premium, Metal či Ultra. Plus a Standard zůstávají beze změny.
Stávajícím uživatelům s jedním z placených tarifů Premium, Metal či Utra začne Revolut novou cenu účtovat od 12. ledna 2026. Noví uživatelé s ní musí počítat automaticky.
Nově jsou tedy měsíční ceny stanovené následovně:
- Premium: 249,99 Kč měsíčně (dosud 219,99 Kč)
- Metal: 394,99 Kč měsíčně (dosud 349,99 Kč)
- Ultra: 1320 Kč měsíčně (dosud 1200 Kč)
Cena tarifu Plus zůstává na částce 114,90 Kč měsíčně a i nadále lze využít bezplatný tarif Standard.
Potřeby našich zákazníků se vyvíjejí, stejně jako náš produkt. Stejně jako před 2 lety i nyní zvyšujeme ceny v souvislosti s rozšířením nabídky. Výrazně investujeme do cenných cestovních, lifestylových a wellness služeb, po nichž podle dat zákazníci silně volají. Toto navýšení nám umožňuje zachovat jedinečnou hodnotu, kterou v bankovním sektoru nabízí jen málo hráčů, stojí v odůvodnění úprav cenových plánů.
O něco příjemnější novinkou je rozšíření některých benefitů spojených s těmito prémiovými tarify.
Uživatelé placených tarifů Premium, Metal mají nově přístup k bezplatným eSIM datovým balíčkům – 1 GB pro tarif Premium a 3 GB pro Metal.
Uživatelům s tarifem Ultra, kteří mohli tuto výhodu čerpat v minulosti, alespoň vzroste porce dat – z 3 na 5 GB dat měsíčně. Nadto také získají neomezený přístup ke službě rychlých bezpečnostních kontrol (Fast Track) na letištích, podmínkou je rezervace přes Revolut účet.
Další novinkou je přístup k prémiovým předplatným aplikací Duolingo, Flo a Lovable – ty jsou nově dostupné pro všechny tři tarify.