Revolut začal Britům půjčovat peníze. Nabízí úvěry v přepočtu do 700 tisíc korun

Banka Revolut začala ve Spojeném království poskytovat nezajištěné spotřebitelské úvěry. Její zákazníci si mohou půjčit od 2000 do 25 000 GBP (cca 56 000 až 700 000 Kč), a to se splatností od 1 roku do 5 let. RPSN se pohybuje od 6,90 do 29,3 %.
Půjčky budou dostupné přímo v mobilní aplikaci Revolut, kde mohou podat žádost a následně spravovat splátky. Po schválení úvěru jsou peníze převedeny na účet během několika minut. Banka nebude účtovat poplatky za předčasné splacení.
Nová služba je zatím dostupná jen omezené skupině vybraných zákazníků, přičem Revolut ji chce postupně rozšiřovat během následujících měsíců. Na britském trhu má přibližně 14 milionů klientů.
Vytvořili jsme transparentní a jednoduchý proces poskytování půjček, při kterém mohou zákazníci získat peníze téměř okamžitě po schválení, bez poplatků za předčasné splacení a s konkurenceschopnými sazbami, uvedla generální ředitelka Revolutu pro Velkou Británii Francesca Carlesi.
Revolut se tím pouští do přímé konkurence s tradičními britskými bankami, jako jsou Barclays, Lloyds, NatWest, HSBC nebo Santander.
Spotřebitelské úvěry pro Revolut představují první úvěrový produkt, který banka na britském trhu spustila po získání plné bankovní licence v březnu letošního roku.
V blízké budoucnosti plánuje ve Spojeném království nabídnout také kreditní karty a později vstoupit na trh hypotečních úvěrů.
Revolut už spotřebitelské úvěry v Německu, Polsku, Francii a v Irsku. V Česku tato služba není dostupná a není jasné, kdy a zda vůbec ji Revolut plánuje spustit.